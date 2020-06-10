  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İran Bütçe Kurumu Başkan Yardımcısı: "Üniversite mezunlarının yüzde 35'i işsiz"

Yeniakit Publisher
2020-06-10 17:34:53 -
İran Bütçe Kurumu Başkan Yardımcısı: "Üniversite mezunlarının yüzde 35'i işsiz"

İSTANBUL (AA) - İran Bütçe Kurumu Başkan Yardımcısı Hamid Asgari, ülkede üniversite mezunlarının yaklaşık yüzde 35'inin işsiz olduğunu söyledi.

Tasnim Haber Ajansında yayımlanan habere göre Asgari, en yüksek işsizlik oranının üniversite mezunları arasında olduğunu ifade ederek, "Üniversite mezunlarının yaklaşık yüzde 35'i işsiz. Bu sorunun çözülmesi için ivedilikle bir program yapmalıyız." dedi.

Asgari, üniversite mezunları arasındaki yüksek işsizlik oranının "istihdam amaçlı diploma" almaktan kaynaklandığını savunarak, "Söz konusu yığılma, istihdam alanında kamu hizmetine alınacak kişilerin diploma odaklı değerlendirilmesinden kaynaklanıyor. İnsanlar istihdam için diploma sahibi olmayı zaruri görüyorlar." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı