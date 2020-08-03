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Aktüel

Hakkari Valisi Akbıyık, Yüksekova'daki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-08-03 16:29:42 -
Hakkari Valisi Akbıyık, Yüksekova'daki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti

HAKKARİ(AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinde 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada yakınlarını kaybeden aileleri ziyaret etti.

Hakkari Devlet Hastanesi morgu önünden bekleyen yakınlarını ziyaret eden Vali Akbıyık, burada ailelere baş sağlığı diledi.

Vali Akbıyık'a, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Hakkari Devlet Hastanesi Müdürü Necdet Demir eşlik etti.

- Olay

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka Göllerbaşı bölgesinde aracın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi yaralanmıştı.

Hakkari Valiliği kazayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatmıştı.



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