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Aktüel

GÜNCELLEME -2- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama

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Yeniakit Publisher
2020-08-04 19:46:22 -
GÜNCELLEME -2- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama

BEYRUT (AA) - Lübnan'daki Beyrut Limanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı.

Yangın nedeniyle güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama sesi başkentin banliyölerinden de duyuldu.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için olay yerine kısa sürede ulaştı.

Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evinin yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, çok sayıda kişi de yaralandı.

Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, eski başbakanın sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi.

Patlama nedeniyle hükümet binası ve Muhammed el-Emin Camisi'nde büyük hasar oluştu.

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