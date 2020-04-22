GRAFİKLİ - İslam dünyası, ramazan ayına Kovid-19 önlemleri ve alimlerin uyarılarıyla giriyor

BEYRUT (AA) - MAHMUT GELDİ - İslam dünyası, bu yıl ramazan ayına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Müslüman alimlerden gelen "toplu iftar programları yapmama" ve "camilerde cemaatle teravih namazını kıldırmama" uyarılarıyla giriyor.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılmaya devam eden Kovid-19 salgını nedeniyle Müslüman dini mercilerin, Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki Harem-i Şerif ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin ibadete kapatılmasının yanı sıra umre ziyaretleri, cuma namazları, vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınmasını geçici olarak askıya alma yönündeki fetva ve uygulamaları sürüyor.

İslam alimleri ve dini kuruluşlar, Müslümanlar için umre ziyaretinin yanı sıra iftar organizasyonları, teravih namazlarını cemaatle kılma ve camilerde itikafa girme gibi ibadetlerin yapıldığı ramazan ayına günler kala Kovid-19 salgınından korunma konusunda çeşitli uyarı ve tavsiyelerde bulunuyor.

- Kabe ve Mescid-i Nebevi'de teravih namazları cemaatsiz kılınacak

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Şeyh Abdurrahman es-Sudeys, salgın nedeniyle ziyaretlere kapalı olan Kabe ve Mescid-i Nebevi'de teravihin cemaatsiz kılınacağını duyurdu.

Sudeys, iki kutsal mekanda ramazan ayı boyunca teravih ve gece namazlarının cemaatsiz kılınmasına ve itikafa girilmemesine karar verildiğini açıkladı.

- Mescid-i Aksa ramazan ayında kapalı olacak

Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında kapatılan Mescid-i Aksa’nın ramazan ayında da ibadete açılmayacağını açıkladı.

Konsey, söz konusu kararın daha önce verilen fetvalara ve tıbbi tavsiyelere uygun bir şekilde alındığına işaret etti.

Salgının yayılması üzerine 22 Mart’ta Kudüs İslami Vakıflar İdaresince kapatılan Harem-i Şerif, ilk defa ramazan ayında ibadete kapalı olacak.

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin ise salgınla mücadele önlemleri kapsamında ramazanın ilk günlerinde camilerin kapalı olacağına işaret ederek, teravih namazlarının evlerde kılınacağını açıkladı.

- Diyanet'ten "evde teravih" açıklaması

Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ramazan ve Sorumluluk Bilinci" temalı "2020 Yılı Ramazan Ayı" tanıtım toplantısındaki konuşmasında, ramazan ayında camilerde teravih namazı kılınmayacağını belirtti.

Erbaş, "Teravih namazlarını bu ramazanda maalesef camilerde kılamayacağız. Evlerinde herkes ailesi, eşi, çocuklarıyla teravih namazlarını kılabilir. Çünkü teravih namazı ferdi olarak da kılınabilen bir namazdır." dedi.

AA'ya konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Tahir Tural da ramazan ayında, apartman altında veya sitelerde sosyal ihtiyaçlar için yapılan alanlarda toplanılıp cemaatle teravih namazı kılınmasını uygun bulmadıklarını, bu durumun salgınla mücadele açısından çok tehlikeli olduğunu vurgulamıştı.



- Suudi Arabistanlı alimlerden ramazan tavsiyesi

Suudi Arabistan'ın en yüksek dini otoritesi Kıdemli Alimler Konseyi, dünyadaki tüm Müslümanlara hitaben yayımladığı yazılı açıklamada, salgınla mücadele önlemleri çerçevesinde Müslümanların ramazan ayı boyunca teravih namazlarını evlerinde kılmaları tavsiyesinde bulundu.

Koronavirüsten korunmak için sosyal mesafeye daha fazla dikkat edilmesi gerektiği hatırlatılan açıklamada, "Müslümanların, virüsün yayılmasının ana sebebi olan kalabalıklardan uzak durması gerekir. Müslümanlar ayrıca, Allah'ın rızasını kazanmak için başkaları ve kendi hayatını koruma ilkesi doğrultusunda sahur ve iftarını evinde yapsın." ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan Başmüftüsü Abdulaziz Al Şeyh ise salgın tehdidi olduğu sürece farz ve bayram namazlarının evlerde kılınacağını duyurdu.

- Dünya Müslüman Alimler Birliğinin ramazan açıklaması

Merkezi Katar'da bulunan Dünya Müslüman Alimler Birliğinin Genel Sekreteri Ali el-Karadaği, ramazan orucu ve teravih namazıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüse yakalanmadan, salgını gerekçe göstererek oruç tutmamak caiz değildir." ifadelerine yer verdi.

Karadaği, oruç tutması halinde salgına yakalanacağına dair endişelerini güçlendirecek tıbbi raporu olan birinin oruç tutmamasında ise sakınca olmadığını ifade etti.

Kovid-19 salgını nedeniyle dünyanın çoğu bölgesindeki cami ve mescitlerin kapalı tutulduğunu hatırlatan Karadaği, ramazan ayında kılınan teravih namazının; İslam peygamberi Hazreti Muhammed tarafından hem evde hem camide yapılan bir ibadet olduğunu hatırlattı.

İlgili sağlık birimlerinden salgına karşı yapılan uyarılar doğrultusunda Müslümanların, evlerinde teravih namazlarını aileleriyle birlikte kılabileceğine vurgu yapan Karadaği, imam veya müezzinlerin de camilerde tek ezan okuduktan sonra tek başlarına teravih namazını eda edebileceğini belirtti.

- Salgının İslam coğrafyasında görülmesiyle alınan önlemler

Kovid-19 nedeniyle cuma namazının kıldırılmaması kararını alan ilk ülke İran, salgın nedeniyle can kaybının 26, vaka sayısının 245'e çıktığı şubat ayının son haftasında başkent Tahran ve diğer 23 eyalette cuma namazının kılınmayacağını duyurdu.

İran'daki cuma namazı iptalinden sonra Kuveyt ve Irak, 13 Mart'ta ülkedeki camilerde cuma ve diğer farz namazların kılınmayacağını açıkladı.

Salgının İran ve diğer bazı İslam ülkelerinde görülmesiyle birlikte 27 Şubat'ta umre ziyaretlerini askıya alan Suudi Arabistan, aşamalı olarak genişlettiği önlemler kapsamında 20 Mart'ta Kabe ve Mescid-i Nebevi dahil ülkedeki tüm camileri cemaate kapatma kararı aldı.

Salgının hızla yayılmaya devam etmesi üzerine Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 16 Mart'ta Din İşleri Yüksek Kurulunun salgın nedeniyle cuma ve vakit namazlarıyla ilgili aldığı kararı açıkladı.

Erbaş, "Yeni tip koronavirüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir." demişti.