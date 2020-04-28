  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Filistin yönetiminden, "İsrail’le normalleşmeyi" teşvik eden BAE dizilerine tepki

2020-04-28 19:10:43 -
Filistin yönetiminden, "İsrail’le normalleşmeyi" teşvik eden BAE dizilerine tepki

KUDÜS (AA) - Filistin yönetimi, Suudi Arabistan menşeli televizyon kanalında “İsrail’le normalleşmeyi teşvik eden ve Filistinlileri kötüleyen” Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) dizilerinin yayınlanmasına tepki gösterdi.

Filistin Kültür Bakanı Atıf Yusuf yaptığı yazılı açıklamada, "Ramazan ayında bazı Arap kanallarında, Filistin topraklarının çalınmasını anlatan Arap ulusal tarihini çarpıtan karşı anlatımı destekleyen bazı dizilerin yayınlandığı görülüyor." ifadelerini kullandı.

Yusuf, adlarını belirtmediği dizilerin, "İşgal devletinin niyetinin arkasından sürüklenme, onu normalleştirme” ve düşmana hizmet etme" anlamına geldiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu, tarihi çarpıtmadır ve Filistin hakkındaki Arap, İslam ve Hristiyan yorumuna aykırıdır. Dolayısıyla kültür cephesi, karşı anlatıma karşı çok güçlü olmalıdır."

Söz konusu dizilerin yayından kaldırılması gerektiğini savunan Yusuf, Arap sanatçı ve oyunculara Filistin ve Arap ulusal düşüncesine uygun kültürel çalışmalarda rol alma ve İsrail’le normalleşmeyi reddetme çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan’ın MBC kanalında ramazan ayı münasebetiyle yayınlanan BAE menşeli "Mahrac 7" ve "Umm Harun" adlı dizilerde İsrail’le normalleşmeyi teşvik, Filistin halkına da hakaret edilen birçok sahnenin yer aldığı belirtilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı