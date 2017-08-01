PKK'dan sızma girişimi!
Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD ABD öncülüğünde işgal altında tutuğu Menbiç'ten Fırat kalkanı ile özgürleştirilen Al-Hamran köyüne sızma girişiminde bulunuyor.01 Ağustos 2017 Salı 00:45
YENİAKİT.COM.TR - Menbiç'te ABD öncülüğünde işgali sürdüren PKK/PYD terör örgütü Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı operasyonu ile özgürleştirilen Cerablus'un Ghandoura'nın güney batısındaki Al-Hamran köyüne sızma girişiminde bulunuyor.
Muhaliflerle terör örgütü PKK arasında bölgede şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
Yerel kaynaklar, Türk komandolarının bölgeye geldiğini duyuruldu.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr