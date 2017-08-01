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PKK'dan sızma girişimi!

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD ABD öncülüğünde işgal altında tutuğu Menbiç'ten Fırat kalkanı ile özgürleştirilen Al-Hamran köyüne sızma girişiminde bulunuyor.

01 Ağustos 2017 Salı 00:45
PKK'dan sızma girişimi!

YENİAKİT.COM.TR - Menbiç'te ABD öncülüğünde işgali sürdüren PKK/PYD terör örgütü Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı operasyonu ile özgürleştirilen Cerablus'un Ghandoura'nın güney batısındaki Al-Hamran köyüne sızma girişiminde bulunuyor.  

Muhaliflerle terör örgütü PKK arasında bölgede şiddetli çatışmalar yaşanıyor. 

Yerel kaynaklar, Türk komandolarının bölgeye geldiğini duyuruldu. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

 

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 00:45
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