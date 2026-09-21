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Spor Vanspor, Murat Yıldırım ile yollarını ayırdı
Spor

Vanspor, Murat Yıldırım ile yollarını ayırdı

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

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Vanspor, Murat Yıldırım ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekibi Vanspor FK, teknik direktör Murat Yıldırım ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor FK, hem futbolcu hem de teknik direktör olarak kulübe hizmet eden ve şampiyonluk sevinci yaşatan Murat Yıldırım ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüp, Yıldırım'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüzde futbolcu ve teknik direktör olarak görev yapan, kırmızı-siyah formamız altında şampiyonluk sevinci yaşayan Murat Yıldırım ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Uzun yıllar boyunca Vanspor’a verdiği emek, gösterdiği mücadele ve kulübümüzün tarihinde bıraktığı değerli izler için Murat Yıldırım’a ve ekibine teşekkür ediyoruz.

Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyor; Vanspor camiasına kattığı tüm değerleri daima saygıyla hatırlayacağımızı ifade ediyoruz. Yolun açık olsun Murat Hoca" ifadelerini yer verildi.

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