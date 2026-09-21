Gazeteci ifşa etti: Yolsuz Eko’nun çevresi kan kusuyor! Bu artık sır değil

Kirli pazarlıklar ve yapay ittifaklarla siyasi iklimi bozan, Ekrem İmamoğlu hakkındaki skandal şaibeler nedeniyle Silivri’de yargılanırken Özgür Özel kurduğu tabela partisiyle ortalığı karıştırmaya devam eden bu iki isim arasındaki rant ve koltuk kavgası artık saklanamaz boyuta geldi. CHP’yi dizayn etme hırsıyla yola çıkan ancak kurdukları Yeni Parti’yi dahi kavgalarla batıran Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel hattında kılıçlar çekildi.

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet gazetesindeki 21 Eylül tarihli yazısında Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki ilişkiye ilişkin dikkat çeken kulis bilgilerine yer verdi.

Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti yönetimi arasında son dönemde anlaşmazlıkların yaşandığı, mesafe oluştuğu yönündeki iddialar kulisleri çalkalıyor.

Selvi, Yeni Parti yönetimi ile İmamoğlu arasındaki ilişkide son dönemde mesafe oluştuğunun konuşulduğunu aktardı.

İMAMOĞLU'NU SALONDA EŞİ DİLEK HANIM VE BİRKAÇ AİLE YAKINI TAKİP EDİYOR

Selvi'nin aktardığı kulis bilgilerine göre, Özgür Özel daha önce her hafta perşembe günü İmamoğlu'nu ziyaret ederken, son dönemde bu ziyaretlerin gerçekleşmediği belirtiliyor.

Özel'in İmamoğlu'nu son olarak 21 Ağustos'ta ziyaret ettiği, sonrasında ise Silivri'ye gitmediği ifade ediliyor.

Selvi, bu durumun İmamoğlu ile Özel arasında sorun yaşandığı iddialarına neden olduğunu yazdı.

"Ekrem İmamoğlu’nun duruşmalarına da Yeni Partililerin ilgisinde dikkat çekici bir azalma yaşanıyor. Özgür Özel yargılamaların başında bulunurken, ondan sonra Silivri’ye uğramadı. Ekrem İmamoğlu’nu salonda eşi Dilek Hanım ve birkaç aile yakını takip ediyor. Özgür Özel’i geçtim Yeni Parti’den milletvekili düzeyinde ciddi bir katılım yaşanmıyor. Bir dönem ziyaretçi rekoru kıran Ekrem İmamoğlu giderek yalnızlığa terk edilmeye başlandı. Bu durumun Ekrem İmamoğlu’nu üzdüğü bir sır değil."

'ADAY OFİSİ' İDDİASI

İmamoğlu ile Özel arasındaki görüş ayrılığı iddialarının bir diğer başlığı ise Cumhurbaşkanı Aday Ofisi.

"Özgür Özel, Yeni Parti’nin Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ne yer vermedi. Oysa CHP’nin Çevre Sokak’taki eski genel merkez binası Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ne ayrılmış ve bir çalışma ekibi oluşturulmuştu. Özgür Özel’in bu hamlesinin Ekrem İmamoğlu’nu rahatsız ettiği söyleniyor."

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI TARTIŞMASI

Selvi'nin yazısında İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olamama ihtimali üzerinden yürütülen tartışmalara da yer verildi.

Özgür Özel'in daha önce, İmamoğlu'na yönelik adaylık engeli oluşması ihtimalinde Mansur Yavaş'ın önemli bir seçenek olabileceğini söylediği hatırlatıldı.

"Özgür Özel, İmamoğlu’na benzer etki oluşturacak bir ismi aday göstereceklerini söylüyor. Bu da İmamoğlu’nu gözden çıkardığı yorumlarına yol açıyor. Özgür Özel son olarak Mansur Yavaş’a yeşil ışık yakmıştı.",

‘YENİ PARTİ’ İSMİ TARTIŞMASI

Selvi'nin yazısında CHP içinde "Yeni Parti" olarak ifade edilen oluşumun ismiyle ilgili tartışmalara da yer verildi.

Partinin isminin belirlenmesinde Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in hangi rolü üstlendiğinin parti içerisinde tartışıldığı öne sürüldü.

"Ekrem İmamoğlu’na yakın isimler Özgür Özel’i suçluyorlar. Partinin kuruluşunu aceleye getirdiği ve yeterli özeni göstermediği eleştirilerinde bulunuyorlar. Yeni Parti’nin teşkilatlanma sürecinde yaşanan sorunlar da buna eklenince sosyal medyada düzenlenen kampanyanın etkisiyle CHP’den kopup Yeni Parti’ye geçen bazı milletvekillerinin pişmanlık duyduğu ifade ediliyor. Süreç ilerledikçe Yeni Parti’den istifaların olması bekleniyor."