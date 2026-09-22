Uzmanlar sakın yapmayın diyor: Diş etlerine zarar veriyor!
Yemekten sonra dişlerini kürdanlar temizleyenlere kötü haber.
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Yemekten sonra dişlerini kürdanlar temizleyenlere kötü haber.
Türk Dişhekimleri Birliği'nin de uyardığı gibi, sert ve sivri yapılı kürdanların diş aralarına zorlanarak sokulması, o bölgedeki hassas diş eti dokusuna doğrudan zarar veriyor. Sürekli tekrarlanan bu baskı, zamanla diş eti papili denilen yumuşak dokuyu yıpratıyor.
Diş eti çekilmesine ve hassasiyete zemin hazırlıyor Kürdan kullanımı derinleştikçe, dişlerin arasını dolduran üçgen biçimindeki diş eti dokusu küçülmeye başlıyor. Oluşan bu boşluklar yüzünden diş kökleri açığa çıkabiliyor. Sonucunda ise sıcak ve soğuk yiyeceklere karşı geçmek bilmeyen bir hassasiyet gelişiyor. İşin kötü yanı, açılan bu boşluklara her yemekten sonra daha fazla yiyecek artıklarının dolması.
Küçük bir çizik bile enfeksiyon sebebi Tehlike sadece diş eti çekilmesiyle de sınırlı değil. Sivri kürdan uçları diş etinde, dilde veya yanak içinde fark edilmeyen küçük yaralar açabiliyor.
Küçük bir çizik bile enfeksiyon sebebi Tehlike sadece diş eti çekilmesiyle de sınırlı değil. Sivri kürdan uçları diş etinde, dilde veya yanak içinde fark edilmeyen küçük yaralar açabiliyor.
Özellikle tahta kürdanların kırılması ya da kıymıklarının diş etine saplanıp kalması, bölgede apse ve ciddi enfeksiyon riskini katlayarak artırıyor. Uzmanlar, yemek sonrası temizlik için kürdan yerine diş etini zedelemeyen diş ipi veya diş yapısına uygun arayüz fırçalarının tercih edilmesi gerektiğini söylüyor.
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