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Siyaset Erdoğan, ABD'de o Türk iş adamına seslendi: Seni de bekliyoruz
Siyaset

Erdoğan, ABD'de o Türk iş adamına seslendi: Seni de bekliyoruz

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Erdoğan, ABD'de o Türk iş adamına seslendi: Seni de bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri” etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri” etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri” etkinliğinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li yatırımcıları Türkiye'ye beklediğini ifade ederken, Türk iş insanı Hamdi Ulukaya'ya seslenerek "Seni de bekliyoruz" dedi.

ABD ile 100 milyar dolar ticaret hedefini son derece gerçekçi ve ulaşılabilir bulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ancak çabalarımızı biraz daha artırmamız gerekiyor." dedi.

Türkiye'de yatırım yapanlar için kurumlar vergisini yüzde 25'ten yüzde 12,5'e indirdiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Finans Merkezi ile belirlenen endüstri bölgelerinde transit ticaretten elde edilen kazançları kurumlar vergisinden muaf tuttuk. Bu imkanı ilk kez Türkiye geneline de taşıdık. Yatırımcılara diyoruz ki gelin operasyonlarınızı Türkiye'den yönetin. Elbette bu süreçte iş konseyi ve ticaret odasına büyük görevler düşüyor. Sizlerden Türkiye'nin sunduğu fırsatlardan faydalanmaları için Amerikalı yatırımcıları teşvike devam etmenizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

 

KÜRSÜDE HAMDİ ULUKAYA'YA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının arasında Hamdi Ulukaya'ya Türkiye'de yatırım çağrısı yaparak "Seni de bekliyoruz" diye seslendi. O anlar salonda alkışlandı.

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