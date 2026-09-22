Polonya'da okul ve camiye saldırı iddiası!

Polonya Adalet Bakanı Waldemar Zurek, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, faşizm, nefret ve kanlı saldırı planlanmasına hiçbir şekilde hoşgörü gösterilmeyeceğini belirtti.

EVİNDE SİLAH, PATLAYICI MADDELER VE NAZİ SEMBOLLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Zurek, "Polonya İç Güvenlik Ajansı (ABW), savcılıkla işbirliği içinde aralarında bir okul ve caminin de bulunduğu yerlere yönelik kitlesel bir terör saldırısı hazırlayan Pawel G'yi gözaltına aldı. Evinde silah, patlayıcı maddeler ve Nazi sembolleri ele geçirildi. Mahkeme, savcılığın talebi üzerine geçici tutuklama kararı verdi." bilgilerini verdi.

"POLONYALILARIN GÜVENLİĞİNE EL KALDIRANLAR HUKUKUN SERTLİĞİYLE KARŞI KARŞIYA KALACAK"

Polonyalıların güvenliğine el kaldıranların hukukun tüm sertliğiyle karşı karşıya kalacağını ifade eden Zurek, güvenliğin toplumun temelini oluşturduğunu vurguladı.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, ülkedeki gizlilik yasaları nedeniyle Pawel G. olarak tanımlanan 17 yaşındaki şüpheli hakkında, terör suçları işlemek amacıyla kurulmuş organize suç örgütüne katılmak, Nazi ve faşist ideolojiyi yaymak ve terör saldırısında çok sayıda kişiyi öldürmeye hazırlanmak dahil üç suçlama yöneltildi.

Mahkeme, şüphelinin 3 ay süreyle tutuklu yargılanmasına karar verdi. Suçlama kapsamında 15 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.