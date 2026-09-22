  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Manisa'daki okul saldırısında son dakika gelişme: Saldırgan gözaltında! 2'si ağır 11 yaralı Haçlı Batı, LGBTİ’li sapkınların arkasında İmamoğlu’nu Silivri’de tek başına bıraktılar Bakan Gürlek açıkladı! Fon soruşturmasında yeni dalga operasyon: 14 şüpheli gözaltına alındı Vatandaşlık çetesi EKO’nun suç ortağı Rant dedektifinin hedefinde yalnız yerli firmalar var Trump, kendi televizyon kanalını kurdu! 24 saat kesintisiz yayın yapacak FETÖ'nün yeni sızma planı ortaya çıktı! Örgütün "Erdoğan sonrası" planı Manisa'da okula silahlı saldırı! Yaralı öğrenciler var Başkan Erdoğan'dan ABD'de kritik çağrı: Veto hakkı kaldırılmalı
Spor TFF duyurdu! Ümit Milli Futbol Takımı'nda iki futbolcu aday kadrodan çıkarıldı
Spor

TFF duyurdu! Ümit Milli Futbol Takımı'nda iki futbolcu aday kadrodan çıkarıldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
TFF duyurdu! Ümit Milli Futbol Takımı'nda iki futbolcu aday kadrodan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre; Ümit Milli Futbol Takımı'nda Başar Önal ve Berkay Yılmaz aday kadrodan çıkarıldı.

2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde Ukrayna ve Macaristan ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nda 2 oyuncu aday kadrodan çıkarıldı.

 

Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 26 Eylül Cumartesi günü Macaristan'ın Miskolc şehrinde Ukrayna ve 6 Ekim Salı günü İstanbul'da Macaristan ile karşılaşacak ay-yıldızlı takımda Başar Önal ve Berkay Yılmaz'ın aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

Fenerbahçe'den 13 futbolcu milli takımlarda, 5 isim A Milli aday kadroda
Fenerbahçe'den 13 futbolcu milli takımlarda, 5 isim A Milli aday kadroda

Spor

Fenerbahçe'den 13 futbolcu milli takımlarda, 5 isim A Milli aday kadroda

Rolland Sallai’den kötü haber! Macaristan milli takımı kadrosundan çıkarıldı
Rolland Sallai’den kötü haber! Macaristan milli takımı kadrosundan çıkarıldı

Spor

Rolland Sallai’den kötü haber! Macaristan milli takımı kadrosundan çıkarıldı

Millilerin Fransa mesaisi başladı
Millilerin Fransa mesaisi başladı

Spor

Millilerin Fransa mesaisi başladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuriş operasyonu sonrası kayyım atanmıştı! O giyim firmasının sahibi gözaltında
Gündem

Kuriş operasyonu sonrası kayyım atanmıştı! O giyim firmasının sahibi gözaltında

Türkiye'nin bilinen tesettür giyim markalarından Armine'nin kurucusu Mehmet Dursun, "Alihan Kuriş Suç Örgütü" soruşturmasının 4. dalga oper..
Almanya’daki Türk zaferine çirkin manipülasyon: CHP’li şarlatan Hüseyin Aygün yine fitne çıkardı
Gündem

Almanya’daki Türk zaferine çirkin manipülasyon: CHP’li şarlatan Hüseyin Aygün yine fitne çıkardı

Almanya’da Türk kökenli bir siyasetçinin sandıktan birinci çıkarak elde ettiği tarihi başarı, tüm Türkiye’de ve Cumhur İttifakı tabanında mi..
ABD-İran savaşında sona yaklaşılırken! 1000 taburluk ‘Canfeda’ şimdi nereden çıktı!
Gündem

ABD-İran savaşında sona yaklaşılırken! 1000 taburluk ‘Canfeda’ şimdi nereden çıktı!

28 Şubat 2026’da ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile başlayan süreç yavaş yavaş dozajını düşürürken, İran’da başlatılan ‘Canfed..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23