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Sosyal Medya Sosyal medya bu simülasyonu konuşuyor: Türkiye-İsrail savaş senaryosu gündem oldu
Sosyal Medya

Sosyal medya bu simülasyonu konuşuyor: Türkiye-İsrail savaş senaryosu gündem oldu

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Sosyal medyada dolaşıma girmesiyle birlikte viral olan kısa video, terör devleti İsrail ve küresel hamilerinin çaresizliğini gözler önüne serdi. Türkiye ile işgalci Siyonist rejim arasında yaşanabilecek olası bir askeri çatışmayı konu alan simülasyonda; ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa’yı arkasına alan terörist İsrail’e karşı, Türkiye liderliğindeki cephe mutlak bir zafer kazandı. Kısa sürede binlerce etkileşim alan görsel kurgu, Siyonist çetenin bölgedeki kırılganlığını bir kez daha tescilledi.

Gazze'de masumların kanını döken eli kanlı terör devleti İsrail ve arkasındaki Batılı destekçileri, sosyal medyada viral olan askeri simülasyon videosunda Türk ordusunun caydırıcı gücü karşısında bozguna uğradı. İki ülkenin askeri kapasitelerini, hava savunma hareketliliklerini ve füze senaryolarını kısa ve vurucu bir kurguyla görselleştiren video internette izlenme rekorları kırdı.

Sosyal medyada paylaşılan ve Türkiye ile terör  devleti İsrail arasında yaşanabilecek olası bir askeri çatışmayı konu alan simülasyon videosu kısa sürede viralleşerek gündeme oturdu.

Harita üzerinde iki ülkenin askeri güç dengelerini, hava hareketliliklerini ve füze senaryolarını görselleştiren simülasyon, kullanıcılar arasında yoğun bir etkileşim ve tartışma dalgası başlattı.

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan videoda, tarafların bölgesil ittifakları da dikkat çekici bir şekilde ele alındı. Simülasyon senaryosuna göre tarafları destekleyen ülkeler şu şekilde sıralandı:

Türkiye Tarafında Yer Alan Ülkeler (Kırmızı İttifak): Türkiye, Katar, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Pakistan, Tunus, Filistin, Malezya ve Endonezya.

İsrail Tarafında Yer Alan Ülkeler (Mavi İttifak): İsrail, ABD, Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa.

Bölgesel dengeler ve askeri senaryolar üzerine yapılan yoğun tartışmaların odağındaki simülasyonda, tüm askeri hamlelerin sonucunda zafer Türkiye tarafının oldu. Video, hem sunduğu stratejik kurgu hem de ulaştığı yüksek etkileşim oranıyla sosyal medyanın en çok konuşulan içeriği haline geldi.

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