‘Diyarbakır’da 2018 istihdam yılı olacak’

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, “2018, Diyarbakır’da istihdamın zirve yılı olacak ve gerideki tüm zamanların en yüksek istihdam odaklı iyileşme ve gerçekleşmesini elde edecektir” dedi.

Vali Güzeloğlu, DSİ 10. Bölge Müdürlüğünde düzenlenen Diyarbakır Ekonomi Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Diyarbakır’ın genç ve dinamik nüfus açısından Türkiye’nin dokuzuncu kenti olduğunu söyledi. 2017 yılının on ayında ilin 168 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğine işaret eden Güzeloğlu, 2017 yılının tamamındaki ihracat miktarının yaklaşık 180 milyon dolar olmasını beklediklerini kaydetti. Güzeloğlu, yılın 9 ayında 142 yatırım teşvik belgesi alındığına dikkati çekerek, “Bu belgelere sahip yatırım toplam tutarımız 862 milyon lira, istihdam ise 6 bin 196 kişi olmuştur. Yılın ilk 9 ayında alınan yatırım teşvik belgeleri ve taahhüt edilen sabit yatırım tutarı bakımından tüm tarihlerin en yüksek rakamı gerçekleşmiştir. Kalan sürede ve 2017 yılı toplamı açısından bu rakamların daha da yükseleceği açıktır” dedi.

Geçen yıl yeni kurulan şirket sayısının 679, bu yılın 11 ayında kurulan şirket sayısının da 833 olduğunu belirten Güzeloğlu, bunun ekonomik canlanmanın göstergesi olduğunu vurguladı.