Bedri Usta’nın ortağı FETÖ’cü Hakan Şükür çıktı: Skandal olay sonrası soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir müşterinin 3 bin 600 TL’lik astronomik adisyonu paylaşması sonrası işletme sahibi Bedrettin Aydoğdu’nun sergilediği küstah tavırlar üzerine re’sen soruşturma açtı. 290 TL’lik lahmacun ve 400 TL’lik vale ücreti gibi rakamlarla vatandaşı adeta soyan işletmecinin, kendisine tepki gösteren müşteriye karşı takındığı kibirli tutum kamuoyunda büyük infiala neden olmuştu.

ADANA YÜZEVLER’DEN FETÖ’NÜN DİZİNİN DİBİNE!

Soruşturma derinleşirken Aydoğdu ailesinin geçmişindeki şok edici ilişkiler de gün yüzüne çıktı. Bedri Usta markası kurulmadan önce kardeşleriyle "Adana Yüzevler" çatısı altında faaliyet gösteren Bedrettin Aydoğdu’nun, o dönem ABD’ye kaçan FETÖ’cü Hakan Şükür ile sıkı fıkı olduğu belirlendi. Hain Şükür’ün, markanın Bodrum şubesini bizzat açtığı ve Aydoğdu ailesinin birçok yatırımına ortaklık yaptığı dönemin gazete manşetlerine yansıdı. Fatih Terim ile Alaçatı’da yaptığı kavga ile bilinen Selahattin Aydoğdu’nun kardeşi olan Bedrettin Aydoğdu’nun, bu kirli geçmişin ardından Bedri Usta markasını kurarak yoluna devam ettiği öğrenildi.

Olay 'Bedri Usta Kebap' isimli restoranın Kadıköy-Fenerbahçe'deki şubesinde bir müşterinin 290 TL'lik lahmacun, 380 TL'lik çorba ve 400 TL'lik vale ücretinin yer aldığı toplam 3 bin 600 TL'lik adisyonu paylaşmasıyla başladı.

"Esnaf kazansın isteriz ama ipin ucu kaçtı" diyen müşterisine Bedri Usta lakaplı Bedrettin Aydoğdu "Senin takipçin az, ben paylaşayım da adam gör" şeklinde yanıt vermişti. Tepkiler sosyal medyada çığ gibi büyürken yeni bir gelişme yaşandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, işletme ile işletme sahibi Bedrettin Aydoğdu hakkında yapılan ihbar ve şikayetler üzerine re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.