T 24 Hidayete mi eriyor? Sol cenahın sitesi bile “zıkkımın’ rezilliğini gördü

T24’ün bilimsel verilere dayandırarak verdiği haberde, batıda "Dry January" (Alkolsüz Ocak) olarak bilinen hareketin faydaları anlatıldı. Habere göre, vücuda alınan o necis sıvının kesilmesiyle birlikte insanın kimyası adeta yeniden kuruluyor. İşte o karanlık mahallenin bile itiraf etmek zorunda kaldığı "alkolsüz yaşamın" mucizeleri:

HAFTA HAFTA ARINMA: PİSLİKTEN KURTULUŞUN TAKVİMİ

Haberde yer alan bilimsel verilere göre, alkol zıkkımı kesildiğinde vücutta şu değişimler yaşanıyor:

Karaciğer, yıllardır maruz kaldığı o ağır toksin bombardımanına ara verildiği an kendini onarmaya başlıyor. İltihap dağılıyor, yağlanma duruyor. 2. Hafta: Alkolün delik deşik ettiği bağırsak mukozası yenileniyor. Sindirim sistemi bayram ediyor, vücuttaki o hantallık ve şişkinlik yerini enerjiye bırakıyor.

Beynin ödül mekanizması olan dopamin sistemi dengeleniyor. Alkolün yarattığı o sahte mutluluğun yerini hakiki bir ruh hali dengesi alıyor. 4. Hafta: "Beyin sisi" dağılıyor! Zihinsel netlik artıyor, tansiyon düşüyor ve o içki lekeli cilt pırıl pırıl parlamaya başlıyor.

KARACİĞER SADECE BİR BAŞLANGIÇ!

Buffalo Üniversitesi’nden Megan Strowger’ın araştırmasına dayandırılan haberde, alkolün sadece karaciğeri değil, kanserden kalp krizine kadar her türlü illeti tetiklediği itiraf edildi. 150 bin kişinin verileri gösteriyor ki; bu haramdan uzak duranların uyku kalitesi artıyor, kilolar veriliyor ve ruh hali huzura kavuşuyor.

Yıllarca meyhane kültürünü "aydınlanma" sananların, bugün alkolün karaciğer anormalliklerini ve beyin hasarını nasıl tetiklediğini bilimsel yollarla anlatması takdire şayan. T24’ün bu "sağlık uyanışını" bir samimiyet testine çevirmesini bekliyoruz. Unutmayın; alkol kötülüklerin anasıdır, bilim ise sadece bu gerçeği onaylayan bir araçtır!

İnşallah bu yayın çizgisi bir seferlik değildir. Haydi T24, alkolün toplumu ve aileyi nasıl dinamitlediğini de yaz ki, tam olsun!