Bir deli kuyuya taş atıyor 40 akıllı çıkaramıyor! Film sahnesi ile Maduro’ya algı operasyonu

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

Yapılan bu haydutluk bütün dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Olay ile ilgili gelişmeler gündemdeki yerini korurken özelikle sosyal medyadan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile ilgili sahte görüntüler veya onunla ilgili olmayan görüntüler yayılmaya başlandı.

Yapılan algı operasyonunun birinde de Maduro’nun Venezuelalı muhaliflere işkence yaptığını iddia ettikleri görüntüleri içeren bir videoyu dolaşıma soktular.

Video şu ana kadar yaklaşık 16 milyon izlenme ve 100 bin beğeni aldı. Bu sayı her geçen dakika da hızla artıyor.

Yayılan görüntü ile ilgili gerçekte ortaya çıktı. Görüntüler aslında bir film sahnesinden

Peki bu görüntüleri kim yaydı?

Dünyanın dört biryanında yaptıkları haksızlıkları, hukuksuzlukları, katliamları örtmek için farklı yöntemlerle olayı başka yönlere çekerek algı kim yaptıysa Madura’nın görüntüleriyle algı yapanlar da aynı aklın ürünü…