Ak Partili isim milyonları heyecanlandırdı! Emekliye ek zam geliyor: En düşük maaş 20 bin lirayı aşacak

Dün açıklanan aralık ayı enflasyon verilerinin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklisi için enflasyon farkı yüzde 12,19 olarak kesinleşirken, toplu iş sözleşmesi nedeniyle memur ve memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 18,60 oldu

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, memur emeklileriyle aralarında oluşan zam farkına tepki gösterirken, aradaki farkın kapanması ve zam farkının eşitlenmesi için iktidara çağrıda bulundu.

Ak Parti eski milletvekili Şamil Tayyar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emekliler arasındaki zam farkının kapatılmasına yönelik bir değerlendirme yapıldığını açıkladı.

20 BİN LİRAYI AŞACAK

Tayyar "SSK/Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri arasındaki zam farkının giderilmesi konusu değerlendiriliyor" dedi.

Bu doğrultuda bir adım atılması halinde milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, açıklanan yüzde 12,19'luk zamma ek olarak yüzde 6,41 ek zam alacak. Böylece yeni yılda 18 bin 938 TL'ye yükseltilmesi beklenen en düşük emekli maaşı 20 bin lirayı aşacak.