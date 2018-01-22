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BAE, Mısır ve Suudi Arabistan PKK’ya destek veriyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de terör örgütü PKK/PYD’ye yönelik Zeytin Dalı harekatı sürerken, terör örgütlerinin yeni müttefik arayışı içinde olduğu değerlendiriliyor.

22 Ocak 2018 Pazartesi 09:28
BAE, Mısır ve Suudi Arabistan PKK’ya destek veriyor

Yeni müttefikin ise, son dönemde bölgeye yönelik İsrail ve ABD ile kurdukları kirli ittifak ortaya çıkan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır olabileceği belirtiliyor.

KUKLA DEVLETLERDEN TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK

PKK/PYD’nin bölgenin çıbanbaşları BAE ve Mısır’dan umutlu oldukları medyaya sızan ifadelerinde anlaşılıyor. Öte yandan Mısır’da 2013 yılında darbe ile yönetimi ele geçiren Abdülfettah El-Sisi yönetiminin, Zeytin Dalı Operasyonu’na yönelik yaptığı, “Suriye’nin egemenlik haklarına müdahale” açıklaması da bu iddiaları destekler nitelikte. Suudi Arabistan yönetimi de geçtiğimiz aylarda, ABD gözetiminde terör örgütü DEAŞ’tan, bir diğer terör örgütü PKK/PYD’ye el değiştiren Suriye’nin Rakka kentinin yeniden inşası için 1 milyar dolarlık bütçe ayırdığını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 09:28
  1. PKK
  2. Birleşik Arap Emirlikleri
  3. Mısır
  • Kalfa Kalfa 9 dk önce
    Hadi ordan domuz usagiiii
  • serhatserhat27 dk önce
    salakla. bunların kafaları örümcek baglamış nasıl olurda ülkeler teröre destek olur..... abd nasıl bunu yapabilir bunu anlamıyorun dünyanın süpergücü bile teröristlerle beraber.......... abd kendini kepaze etti dünyaya......... rezil bir ülke abd. dünyadaki tüm ülkelerabd den nefret ediyor.... abd nin gerçek yüzü görüldübaç terörist abd dir.
  • T.C. VatandaşıT.C. Vatandaşı35 dk önce
    Para akıtmak zorundalar, çünkü saltanatlarını, koltuklarını, hanedanlıklarını böyle pis işlerine borçlular. Aksi halde onları o koltuklarda tutanlar tarafından bozuk para gibi harcanırlar. Olay bu. Bunlar adam değil, insan değil, hayvan bile değiller. Yat, yatarlar; kalk, kalkarlar. İşte bunlar bu.
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