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Aziz Sancar: Ben evrime değil Allah'a inanıyorum

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, "Ben Allah'a inanıyorum. İsteyen evrime inanır" dedi.

17 Haziran 2017 Cumartesi 10:00
Aziz Sancar: Ben evrime değil Allah'a inanıyorum

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, yeni bilimsel çalışmasında sigaranın insan genomundaki 6 milyar ünitede oluşturduğu tahribatın haritasını çıkardıklarını, bunun insanların sigarayı bırakmalarını sağlamasını umduğunu söyledi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde düzenlenen programda konuşan Sancar, öğrencilere siyasetle uğraşmamaları ve sigara içmemeleri tavsiyesinde bulundu.

ABD'deki Kuzey Carolina Üniversitesi'nde kendisi öncülüğündeki bilim insanları tarafından yürütülen, sigaranın insan DNA'sına nasıl zarar verdiğini ortaya koyan çalışmaya değinen Sancar, şöyle konuştu:

SİGARANIN TÜM ZARARLARINI ORTAYA ÇIKARDIK

"Nobel aldıktan sonra araştırma yapmak çok zor çünkü çok istek oluyor fakat ben her isteğe 'Evet' demedim, fuzuli işlerle uğraşmadım, çalışmalarıma devam ettim ve bu önemli araştırma ortaya çıktı. Sigaranın zararlı olduğu yıllardır söyleniyor. Çok insanımız sigara içiyor. Kanser kaynaklı ölümlerin yüzde 30'u sigaradan oluyor. Bizim araştırmamızda ulaştığımız sonuç şu: İnsan genomunda 6 milyar ünite var. Sigaranın tüm bu 6 milyar ünitede oluşturduğu zararın haritasını çıkardık. İnşallah bunu görünce insanlarımız korkar ve sigarayı bırakır."

Sancar, araştırmaya "Dr. Ogün Adebali" isimli Türk bilim adamının da katkı sağladığını anlattı.

"MÜSLÜMANLIĞIMLA GURUR DUYUYORUM EVRİME İNANMIYORUM"

Prof. Dr. Sancar, bir öğrencinin din ve bilim arasındaki ilişkiye dair sorduğu soruya verdiği yanıtta, "Ben Müslümanım ve Müslüman olduğumu her yerde söylüyorum. Müslümanlığımla övünüyorum. Türkiye'deki evrim tartışmaları beni çok üzdü. Türkiye'nin çok sorunu var. Ben Allah'a inanıyorum. İsteyen evrime inanır, isteyen inanmaz fakat bunu kalkıp büyük devlet, millet sorunu yapıp kavga ederek bütün enerjimizi boşa harcıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 10:00
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  2. Aziz Sancar
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