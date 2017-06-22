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Ayasofya Camii'ndeki ezan Yunanistan'ı çıldırttı!

Ayasofya Camii'nde Kadir Gecesi Özel Programı düzenlenmesi ve sabah ezanı okunması Yunanistan'ı çıldırttı.

22 Haziran 2017 Perşembe 13:55
Ayasofya Camii'ndeki ezan Yunanistan'ı çıldırttı!

Ayasofya Camii'nde dün Kadir Gecesi nedeniyle özel bir etkinlik düzenlenmesine Yunanistan Dışişleri Bakanlığı sert tepki gösterdi. Bakanlığın yazılı olarak yayımlanan mesajında, "Ayasofya'da Diyanet İşleri Başkanı'nın da mevcudiyetinde Kuran okunması, ibadet yapılması ve bunun televizyonda yayınlanmasını kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.

‘ULUSLARARASI TOPLUMU RENCİDE EDİYOR'

Açıklamada, 'Ayasofya'nın UNESCO'nın Kültür Mirası listesinde yer alan bir kültür varlığı olduğu, bu mekanı camiye çevirme girişimlerinin uluslararası toplumu rencide ettiği' belirtildi.

Mesajda ayrıca, "Dünyadaki bütün Hristiyanların dini duygularına ve bu kültürel mirası yüceltenlere yönelik açık, kabul edilemez bir meydan okuma söz konusu. Böyle bir dönemde dinlerarası diyaloğun zayıflatılmak yerine teşvik edilmesi gerekir" dendi.

ULUSLARARASI TOPLUMA TÜRKİYE ÇAĞRISI

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye'yi modern, demokratik bir ülke olduğunu gösterir şekilde davranmaya, Ayasofya'nın ekümenik karakterini korumaya ve bu evrensel yapının gelenekselliğine saygı duymaya çağırıyoruz" dedi. Bakanlık, uluslararası toplumu Türkiye'ye tepki göstermeye çağırdı.

DİYANET TWITER HESABINDAN PAYLAŞMIŞTI

Ayasofya'da dün gece Kadir Gecesi Özel Programı düzenlenmişti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in de katıldığı etkinliğin ardından bu sabah saatlerinde de sabah ezanı okundu.

​Program TRT Diyanet'ten canlı yayınlanırken, Ayasofya'dan okunan sabah ezanı da Diyanet'in Twitter hesabından paylaşıldı.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 13:55
  1. Türkiye
  2. Sabah
  3. UNESCO
  4. Diyanet İşleri
  5. Mehmet Görmez
  6. Yunanistan
  7. Twitter
  8. Dışişleri Bakanlığı
  9. Deutsche Welle
  10. Ayasofya
  • HayriHayri1 sa önce
    Görüyorsunuz degilmi ayasofya kimlerin askina kapatilmis! yazimi degismedi, halifelikmi kaldirilmadi, kilik kiyafete el mi atilmadi, cumamiz pazarmi (hiristiyanlarin kilise günü) yapilmadi... bunlari yapanlara halkimiz kahraman demekte iste... gülermisin, aglarmisin derlerya..neymis hersey Kurtulus icin yapilmis... ne kurtulusmus arkadas, 1000 savas kayip etsek bu duruma gelmezdik, neyse bizim millet yenilmis olmasini sindiremediginden dolayi olsa gerek kabullenemiyor. Birkere Savasa girdigin Devlet ortada yok, Onca sehidin kani seriat ugrunu feda edilirken, sende gelde oyunun sonuna bak..!!! En gülüncüde Abdulhamid hana merkep, kizil Kafir diyen Akifin cok sevilmesidir, akil almiyor arkadas, bir insan hemi CHPli hemi AKPli ola bilirmi bunun karsiligi budur yani..?! Milletimiz kendi tarihi konusunda malesef cok cahil, durumda bundan ibaret
  • vatandasvatandas1 sa önce
    Kendi topragimizda ne yapacağımıza siz mi karar vereceksiniz ayasofya ibadet e açılsın türkiye ferah a kavuşur çünkü fetih te ilk cuma namazı orada kılındı
  • ArsimArsim1 sa önce
    Ezan okunsun namas kilinsin yorumlara dikat ramazandir veyunan komsunuzdur
  • Ebru özEbru öz1 sa önce
    Avrupada onlarca cami var birinde ayin yapılsa nasıl hissederdik?
  • EyüpEyüp2 sa önce
    Bu kopeklere ne oluyor.kudursanizda ayasofya bir gün açılacak
  • hercaihercai2 sa önce
    Babanin malimi ki boyle kiniyorsun ey Yunanistan, kimsin sen, nesin, inmisin cinmisin! Turkiyenin icislerine nasil karisiyorsun!
  • Dermanbey Dermanbey 2 sa önce
    Ayasofyanın yerinde zaten GÖKTÜRKLERİN KONSOLOSLUĞU vardı yani eskidende bizimdi:-))
  • SalihSalih2 sa önce
    Sultan Fatih in bedduası hatırlanmalı Ayasofya derhal ibadete açılmalı bu hükümete ancak böylesi yakışır
  • Hy-hyHy-hy2 sa önce
    Kapatılırken referandum mu yapıldı?
  • mehmetmehmet2 sa önce
    AYASOFYA BIZE FATIH SULTAN HANIN AMANETIDIR.GECMIS DÖNENENMLER BUNA IHANET ETTILER.YUNANLILAIRIN SÖZŪNE BAKIPTA MÜZEDEYIPTEİBATETE KAPATMAYALIM ONLARIN TERSİNİ YAPRSAK DOĞRU YOLDAYIZ. FATIHIN VASIYETINI UNUTMAYALIM
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