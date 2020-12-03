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Zekeriya Say
Zekeriya Say
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03 Aralık 2020

Tecavüzcüye “namussuz” diyememek!

“Amaca giden her yol mübahtır” diyerek iktidar uğruna türlü ilkesizliği normal gören Niccolo Machiavelli bile insanların nefretinden kaçınmak gerektiğini öğütler. En çok nefret edilen liderleri sıralarken ise halkının kadınlarına, namusuna el uzatanları gösterir.

Hakikaten, insanlar yolsuzluk, hırsızlık, kadrolaşma, rüşvet, iltimas gibi akçeli işlere karışan liderleri, hayatta iken değilse bile en azından ölümlerinin ardından hayırla yâd edebiliyorlar.

Mesela bir anayasa kitapçığı yüzünden bir gecede ülkeyi yarı yarıya fakirleştiren Bülent Ecevit’e ulu orta hakaret eden kimseleri pek göremezsiniz. 

Hakeza!..

Hiçbir imam, “Siyasi hayatıma mâl olsa da” diyerek 8 yıllık kesintisiz eğitim ucubesini dayatarak İmam Hatiplerin önünü kesen Mesut Yılmaz’ın cenaze namazını kıldırmamayı aklından geçirmez. 

Fakat!

Bir siyasetçi “namus” meselesiyle gündeme geldiğinde, o zaman işler değişiyor.

Örneğin, kaset skandalı yüzünden MHP’den ihraç edilen fakat adaylıktan çekilmediği için Meclis’e giren eski vekil İhsan Barutçu,  sırf eski partisinin tepkisinden korktuğu için ancak gece yarısı yemin edebilmişti.

Ya da…

Ezanın Türkçe okutulması, Kur’an-ı Kerim’in öğretilmesinin yasaklanması, camilerin ahıra çevrilmesi, şapka yüzünden âlimlerin asılması gibi Tek parti diktasının zorba uygulamaları yüzünden hiçbir CHP’li, partisinden istifa etme gereği duymazken…

CHP’li vekil ile uygunsuz görüntüleri çıkan Deniz Baykal, “özel hayat” zırvalığına rağmen Genel Başkanlık koltuğunda tutunamamıştır.

Bu da demek oluyor ki insanlar, “namus” mevzularında son derece duyarlılar.

Şayet bu durumu bir örnekle özetleyecek olursak, Ergenekon iddianamesine giren bir gizli tanığın ifadesi bu durum için tam bir biçilmiş kaftan…

“Gizli tanık” anlatıyor:

“Refah Partisi’nin giderek oylarını artırdığını ve bunun hiçbir şekilde önüne geçilemediğini gören darbeciler, büyük şehirlerde, toplumun nabzını en iyi tutan meslek grubu olan taksicilerle görüşüp tahlil yaptılar.

Taksiye binip şoförlere; Refah Partililere isnat edilen yolsuzlukları anlattılar.

‘Bunlar Türkiye’yi İran’a çevirecek’ dediler.

Fakat gördüler ki taksiciler bu iddiaları hiç ciddiye almıyor. 

Sonra başladılar taksicilere, ‘Filanca tarikatın şeyhi, kadınlara kızlara tecavüz etmiş’ şeklinde hayali hikâyeler anlatmaya…

Taksiciler buna çok sinirlendi.

Başladılar ‘Vay namussuz, şerefsizler’ diye küfretmeye…

Darbeciler de ‘Demek ki Türk toplumunun en hassas tarafı burası!..’ diyerek hemen bu yönde senaryolar hazırlamak için kolları sıvadılar.

Böylece, ‘Müslüm Gündüz-Fadime Şahin’ ile ‘Ali Kalkancı-Emire Ersoy’ kurguları ortaya çıkmış oldu.”

Evet!

Eskiden mevzu “namus” meselesi olduğunda gerisi teferruat olurdu.

Fakat şimdi her şey allak bullak oldu.

Bir “cinsi sapık” yüzünden mütedeyyin bir vakfı linç edenler, artık kendi etrafındaki rezaletleri ya görmüyorlar ya da görmezden geliyorlar.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, evli ve üç çocuk babası yeğeni Hıdır Çakmak’ın,  yaşları 11 ile 14 arasından değişen 4 çocuğu defalarca iğfal ettiği ortaya çıktı..

Kemal Bey dâhil tüm laikçiler kafalarını kuma gömdüler.

Yetmedi, olayın üzerini örtmeye çalıştılar.

Meral Akşener’in partisi İP’in Antalya Elmalı ilçe belediye başkanının, işe aldığı ve nikâhını kıydığı şoförünün eşiyle yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Herkes başkanın istifasını beklerken,  İYİ Parti Antalya İl Başkanlığı, “Belediye başkanımızın yanındayız” diyerek zinacıdan yana tavır aldı.

CHP’li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın, iki kişiyle birlikte iş bulma vaadiyle çiftlik evine götürdükleri bir kadınla zina ederek, olanları kamerayla kaydettiği ve tehditle 2 ay boyunca zavallı kadına tecavüz ettiği iddia edildi. 

Atabay, pişkince çıkıp zina eden kendisi değilmiş gibi “rant çetesinin komplosu” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da Didim’e giderek, “zinacı başkanın” yanında,  “Belediye başkanımız gecesini gündüzüne katarak Didim için mücadele ediyor” dedi.

Son olarak CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz,  23 yaşındaki Zeliha Y.’ye tecavüz ve darptan tutuklandı…

Canan Kaftancıoğlu tecavüzü görmezden gelip, bu duruma itiraz eden “partidaşı” Barış Yarkadaş’ı “şov” yapmakla suçladı.

Dediğim gibi, 

Eskiden olsa bir tecavüz vakası meydana geldiğinde en azından, insanlar;  “Vay namussuz, şerefsizler” diye küfredip, tepki gösterilirdi.

Şimdi insanların ırzına geçiliyor…

Tecavüzcüler, 

“Gecesini gündüzüne katarak mücadele ediyorlar” diye göklere çıkarılıyor.

Ne diyelim?!. 

CHP’liler, Machiavelli’ye bile rahmet okuttular ya, vay halimize!

 

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Yorumlar

Mustafa

Kafire kafir demeyi yasaklayanlar dır bunun temelini atanlar. Sonuç ortada
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Bunları Hadım etmek lazım

Adamlar ın Yaşam tarzı bu rakı, bira, şarap, Likör.. Öğlen rakısı, midye bira... Ufukları bu.. Muasır medeniyetler seviyesi demek bunlar için içmek zom olmak.. Cinsi sapıklık.. Lgbti...
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