T.C. İSTANBUL 68. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.24950659-2025/586-Ceza Dava Dosyası

Konu : PAUL CHALFOUN

23.10.2026

İ L A N

DOSYA NO : 2025/586

KARAR NO : 2026/163

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01.04.2026 tarihli ilamı ile sanık Paul Chalfoun hakkında açılan kamu davasında, hırsızlık suçundan TCK'nun 37.maddesi delaletiyle TCK'nun 142/2-h maddesi gereğince 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan TCK 37/1 maddesi delaletiyle TCK 116/1 maddesi gereğince 10 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Mala Zarar Verme suçundan 5237 Sayılı TCK'nun 151/1 maddesi uyarınca 10.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZLANDIRILMASINA karar verilen Sanık PAUL CHALFOUN tüm aramalara rağmen bulunamamış ve sanığa gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.

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Basın No: ILN02579948