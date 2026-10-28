T.C. TUNCELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/249 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Tunceli ili Merkez ilçesi Alacık Köyü 164 ada 13 parselde bulunan, aşağıdaki tabloda belirtilmiş olan parseli ve kamulaştırılacak alanı ayrıntılı olarak belirtilen taşınmaz için kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili talepli dava açılmış olup tabloda adı geçen davalıların duruşmanın atılı bulunduğu 17/11/2026 tarihinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri aksi takdirde HMK'nın 147/2 maddesi gereğince duruşmaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği ve itiraz edemeyecekleri, kamulaştırma kanunun 14. Maddesinde öngörülen ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TEİAŞ Genel Müdürlüğüne yöneltileceği dava açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası Tunceli Şubesine yatırılacağı ve yatırılan bedel üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, davalıların (maliklerin) konuyu ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, ilan tarihinden 7 gün sonraki iki hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca İLANEN tebliğ olunur.16/10/2026

ESAS NO DAVALILAR PARSEL ALAN 2026-249 1-HÜSEYİN BALTA T.C-218.....380

2-AHMET BALTA T.C-218.....800 Tunceli Merkez Alacık Köyü 164 ada 13 parsel 446,23 m²

#ilangovtr

Basın No: ILN02579550