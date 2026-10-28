Fon soruşturmasında iki şüpheli tutuklandı
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İstanbul’da sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen dört şüpheliden ikisi tutuklandı. Diğer iki şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hakan Gövdere, Elif Özüş, Elif Değerli ve Rıza Kandemir’in Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.
İKİ ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL
Hakimlik, Hakan Gövdere ile Rıza Kandemir’in tutuklanmasına hükmetti. Elif Özüş ve Elif Değerli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
YAKLAŞIK 13 MİLYAR LİRALIK GERİ ÖDEME
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemleri konu alan soruşturma kapsamında, 25 kişinin toplam yaklaşık 13 milyar lira geri ödeme yaptığı öğrenilmişti. Soruşturma sürüyor.
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