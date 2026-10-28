Wall Street’te yapay zeka hisseleri yükselişi taşıdı

ABD pay piyasalarında yapay zeka bağlantılı şirketlerin hisselerindeki kazanımlar, başlıca endeksleri yukarı taşıdı. Nasdaq yüzde 1’i aşan yükselişiyle öne çıkarken, Dow Jones günü sınırlı artışla kapattı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,03 yükselerek 52.377,57 puana ulaştı. S&P 500 yüzde 0,6 kazançla 7.722,60 puana, Nasdaq ise yüzde 1,18 artışla 26.477,81 puana çıktı.

Fed'in yarın açıklayacağı faiz kararı ile Alphabet, Microsoft ve Amazon'un bu hafta yayımlayacağı bilançolar beklenirken, gerileyen petrol fiyatları risk iştahını destekledi.

Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı TSİ 23.00 itibarıyla yüzde 1,2 azalarak 114,42 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 1,5 azalışla 100,25 dolardan alıcı buldu.

Analistler, geçen ay 25 baz puan faiz artıran Fed'in yarın politika faizini sabit tutmasının beklendiğini belirtti.

Ancak jeopolitik gerilimlerin sürmesinin enflasyon beklentilerini yüksek tuttuğuna işaret eden analistler, piyasalarda 2027 ortasına kadar en az iki faiz artırımının daha fiyatlandığını kaydetti.

Analistler, ABD'li bazı teknoloji devlerinin bu hafta yayımlayacağı bilançolarda da yapay zeka yatırımlarının geri dönüşüne ilişkin daha fazla ipucu aranacağını ifade etti.

Öte yandan, Claude yapay zeka modellerinin geliştiricisi Anthropic'in dün hisselerini halka arz etmek amacıyla ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) kayıt beyanı sunması da yapay zeka odaklı yatırımlara olan ilgiyi canlandırdı.

Bu gelişmelerle yapay zekayla ilişkili şirketlerin hisseleri yükselişe geçti. Nvidia'nın hisseleri yüzde 1, Advanced Micro Devices'ın hisseleri yüzde 5,5 ve Micron Technology'nin hisseleri yüzde 2,8 değer kazandı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyan dayanıklı mal siparişlerinin tutarı eylülde aylık bazda yüzde 1,8 arttı.

ABD'de S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 2,1 artarak konut fiyatlarındaki artışın hızlandığına işaret etti.

Ülkede Conference Board Tüketici Güven Endeksi, ekimde 91,7'ye yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de yeni konut satışları, eylülde aylık yüzde 0,6 azalmasına karşın beklentilerin üzerinde geldi.