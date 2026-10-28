HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterliği



Sayı : E.72305940-2026/447-13666

19.10.2026

Konu : İlan metni

İLAN METNİ

İLGİLİ: İstanbul eski Hâkimi olup, Gaziantep Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39880) Birol BİLEN

İstanbul eski Hâkimi olup, Şanlıurfa Hâkimi iken meslekten çıkarılan (40816) Mehmet UĞURLU,



ADRES : Meçhul



Kamuoyunda “Balyoz Davası” olarak bilinen, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, tutuklanarak serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Abdullah GAVREMOĞLU'nun; İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/414 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

Konusundan dolayı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 15.09.2026 tarihli, 2026/447 esas ve 2026/1192 sayılı kararı ile; iş bu kararın kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içerisinde, Devlet Hazinesinden ödenen tazminatın ilgililere rücuu konusunda izin verilmesine, karar kesinleştiğinde bir suretinin T.C. İstanbul Valiliği Defterdarlık Muhakemat Müdürlüğüne gönderilmesine,

6087 sayılı Kanun’un 33'üncü maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren on gün içerisinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesine yeniden inceleme isteminde bulunabileceğine dair karar verilmiştir.

Bu itibarla;

Adı geçenler yönünden ilânen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,

Hususları ilânen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02579892