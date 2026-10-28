Akçakoca’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 kişi yaralandı
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Düzce’nin Akçakoca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Akçakoca-Kocaali yolunda akşam saatlerinde meydana gelen kazada, B.K. idaresindeki 34 GD 8734 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün adının baş harfleri de B.K. olan otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobilin plakası öğrenilemezken, çarpışmanın ardından savrulan araçlar nedeniyle yolda ulaşım durdu.
Kaza, akşam saatlerinde Akçakoca-Kocaali yolu üzerinde meydana geldi. B.K. yönetimindeki 34 GD 8734 plakalı hafif ticari araç ile plakası öğrenilemeyen B.K. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar nedeniyle yol trafiğe kapandı.
Kazada her iki aracın sürücüsü ile I.Ç., Z.K. ve N.Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Düzce ve Akçakoca’daki hastanelere kaldırıldı.
Kaza yapan araçların çekilmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.