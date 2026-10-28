T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
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T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/195 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. 09/10/2026
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Gülpınar Köyü 415 Parsel
Yüzölçümü : 50 m2
İmar Durumu :iki kat TAKS;0,30 ve KAKS;0,60
Kıymeti : 40.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2027 - 10:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2027 - 10:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/04/2027 - 10:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/04/2027 - 10:01
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Gülpınar Köyü 419 Parsel
Yüzölçümü : 45 m2
İmar Durumu : iki katTAKS;0,30 ve KAKS;0,60dır.
Kıymeti : 35.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2027 - 11:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2027 - 11:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/04/2027 - 11:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/04/2027 - 11:01
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Gülpınar Köyü 421 Parsel
Yüzölçümü : 48 m2
İmar Durumu :iki katTAKS;0,30 ve KAKS;0,60
Kıymeti : 35.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2027 - 12:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2027 - 12:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/04/2027 - 12:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/04/2027 - 12:01
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Gülpınar Köyü 8915 Parsel
Yüzölçümü : 585,88 m2
İmar Durumu :iki katTAKS;0,30 ve KAKS;0,60
Kıymeti : 1.375.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2027 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2027 - 13:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/04/2027 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/04/2027 - 13:30
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Gülpınar Köyü 8916 Parsel
Yüzölçümü : 451,86 m2
İmar Durumu : iki katTAKS;0,30 ve KAKS;0,60
Kıymeti : 345.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2027 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2027 - 14:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/04/2027 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/04/2027 - 14:30
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Gülpınar Köyü 361 Ada 15 Parsel
Yüzölçümü : 15.722 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 630.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2027 - 10:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2027 - 10:02
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2027 - 10:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2027 - 10:02
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Gülpınar Köyü 251 Ada 11 Parsel
Yüzölçümü : 7.605,50 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 380.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2027 - 11:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2027 - 11:02
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2027 - 11:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2027 - 11:02
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Gülpınar Köyü 250 Ada 16 Parsel
Yüzölçümü : 7.770,04 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 390.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2027 - 12:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2027 - 12:02
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2027 - 12:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2027 - 12:02
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Gülpınar Köyü 252 Ada 1 Parsel
Yüzölçümü : 5.683,77 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 285.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2027 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2027 - 13:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2027 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2027 - 13:30
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Gülpınar Köyü 254 Ada 14 Parsel
Yüzölçümü : 1.524,73 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 75.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2027 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2027 - 14:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2027 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2027 - 14:30
11 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Gülpınar Köyü 261 Ada 7 Parsel
Yüzölçümü : 4.690,04 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 235.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2027 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2027 - 10:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2027 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2027 - 10:00
12 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Gülpınar Köyü 291 Ada 17 Parsel
Yüzölçümü : 7.753,81 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 390.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2027 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2027 - 11:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2027 - 11:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2027 - 11:00
13 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Gülpınar Köyü 341 Ada 20 Parsel
Yüzölçümü : 11.388,15 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 455.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2027 - 12:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2027 - 12:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2027 - 12:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2027 - 12:00
14 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Gülpınar Köyü 422 Ada 20 Parsel
Yüzölçümü : 3.899,09 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 275.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2027 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2027 - 13:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2027 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2027 - 13:30
15 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Gülpınar Köyü 388 Ada 13 Parsel
Yüzölçümü : 19.609,88 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 980.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2027 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2027 - 14:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2027 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2027 - 14:30
16 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Aksaray İli Gülağaç İlçesi Gülpınar Köyü 371 Ada 2 Parsel
Yüzölçümü : 7.971,83 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 320.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2027 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2027 - 10:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/04/2027 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/04/2027 - 10:00
17 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Bekarlar Köyü 422 Ada 1 Parsel
Yüzölçümü : 13.221,90 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 660.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2027 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2027 - 11:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/04/2027 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/04/2027 - 11:00
18 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Gülağaç Merkez 1021 Ada 18 Parsel
Yüzölçümü : 3.019,62 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 150.981,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2027 - 12:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2027 - 12:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/04/2027 - 12:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/04/2027 - 12:00
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02578211