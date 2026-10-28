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Resmi İlanlar T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*
2025/195 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/195 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. 09/10/2026

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Gülpınar Köyü 415 Parsel
Yüzölçümü : 50 m2
İmar Durumu :iki kat TAKS;0,30 ve KAKS;0,60
Kıymeti : 40.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2027 - 10:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2027 - 10:01
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/04/2027 - 10:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/04/2027 - 10:01

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Gülpınar Köyü 419 Parsel
Yüzölçümü : 45 m2
İmar Durumu : iki katTAKS;0,30 ve KAKS;0,60dır.
Kıymeti : 35.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2027 - 11:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2027 - 11:01
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/04/2027 - 11:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/04/2027 - 11:01

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Gülpınar Köyü 421 Parsel
Yüzölçümü : 48 m2
İmar Durumu :iki katTAKS;0,30 ve KAKS;0,60
Kıymeti : 35.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2027 - 12:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2027 - 12:01
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/04/2027 - 12:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/04/2027 - 12:01

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Gülpınar Köyü 8915 Parsel
Yüzölçümü : 585,88 m2
İmar Durumu :iki katTAKS;0,30 ve KAKS;0,60
Kıymeti : 1.375.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2027 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2027 - 13:30
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/04/2027 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/04/2027 - 13:30

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Gülpınar Köyü 8916 Parsel
Yüzölçümü : 451,86 m2
İmar Durumu : iki katTAKS;0,30 ve KAKS;0,60
Kıymeti : 345.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2027 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2027 - 14:30
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/04/2027 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/04/2027 - 14:30

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Gülpınar Köyü 361 Ada 15 Parsel
Yüzölçümü : 15.722 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 630.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2027 - 10:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2027 - 10:02
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2027 - 10:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2027 - 10:02

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Gülpınar Köyü 251 Ada 11 Parsel
Yüzölçümü : 7.605,50 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 380.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2027 - 11:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2027 - 11:02
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2027 - 11:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2027 - 11:02

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Gülpınar Köyü 250 Ada 16 Parsel
Yüzölçümü : 7.770,04 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 390.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2027 - 12:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2027 - 12:02
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2027 - 12:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2027 - 12:02

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Gülpınar Köyü 252 Ada 1 Parsel
Yüzölçümü : 5.683,77 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 285.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2027 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2027 - 13:30
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2027 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2027 - 13:30

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Gülpınar Köyü 254 Ada 14 Parsel
Yüzölçümü : 1.524,73 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 75.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2027 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2027 - 14:30
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2027 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2027 - 14:30

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Gülpınar Köyü 261 Ada 7 Parsel
Yüzölçümü : 4.690,04 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 235.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2027 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2027 - 10:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2027 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2027 - 10:00

12 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Gülpınar Köyü 291 Ada 17 Parsel
Yüzölçümü : 7.753,81 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 390.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2027 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2027 - 11:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2027 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2027 - 11:00

13 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Gülpınar Köyü 341 Ada 20 Parsel
Yüzölçümü : 11.388,15 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 455.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2027 - 12:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2027 - 12:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2027 - 12:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2027 - 12:00

14 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Gülpınar Köyü 422 Ada 20 Parsel
Yüzölçümü : 3.899,09 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 275.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2027 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2027 - 13:30
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2027 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2027 - 13:30

15 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Gülpınar Köyü 388 Ada 13 Parsel
Yüzölçümü : 19.609,88 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 980.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2027 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2027 - 14:30
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2027 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2027 - 14:30

16 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Aksaray İli Gülağaç İlçesi Gülpınar Köyü 371 Ada 2 Parsel
Yüzölçümü : 7.971,83 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 320.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2027 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2027 - 10:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/04/2027 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/04/2027 - 10:00

17 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Bekarlar Köyü 422 Ada 1 Parsel
Yüzölçümü : 13.221,90 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 660.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2027 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2027 - 11:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/04/2027 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/04/2027 - 11:00

18 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Gülağaç Merkez 1021 Ada 18 Parsel
Yüzölçümü : 3.019,62 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 150.981,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2027 - 12:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2027 - 12:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/04/2027 - 12:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/04/2027 - 12:00

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02578211