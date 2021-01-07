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Zekeriya Say
Zekeriya Say
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07 Ocak 2021

“Mikrop kafalı”

Başlıktaki hakaret, 1987 yılında, başörtüsüne yönelik açıklamalarından dolayı ANAP’lı Mehmet Keçeciler’e, CHP’li Fikri Sağlar tarafından yapılmıştı. Sağlar, mezkûr hakaretten dolayı tazminata mahkûm olduğundan, türbanlı hâkimler için sarfettiği hakarete karşılık veremiyorum. Fakat müsaadenizle CHP’li Sağlar’ın “kafa” yapısı hakkında birkaç kelam etmek istiyorum…

Yeterince tartışıldığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma açıldığı için Sağlar’ın müptezel sözlerini hatırlatmadan, direkt geçmişine dalıyorum.

Meclis’te uzun yıllar vekil olarak yer alan Sağlar, Kültür Bakanlığı da yaptı. TBMM Susurluk Komisyonu’nda görev yaptığı sırada “Alaattin Çakıcı-Korkmaz Yiğit” arasındaki konuşmanın tapesini yayınlayarak Mesut Yılmaz hükümetinin istifasına neden oldu. Bu yüzden Fikri Sağlar’ın ismi “Hükümet düşüren adam” olarak kaldı.

İşbu Sağlar, Kültür Bakanı olunca, “Bediüzzaman Said Nursi ve Üstad Necip Fazıl’ın kitaplarını devlet kütüphanelerine sokarak müspet işler yapmış gözükse de hayatını din ve mukaddesat düşmanlığına adamış biridir. ANAP’lı Mehmet Keçeciler’e “Mikrop kafalı” diyen Sağlar, eski Başbakanlardan Yıldırım Akbulut’u da yaklaşık 70 yıl sonra meclis camisini yeniden açtığı için “Türkiye Cumhuriyeti’ni İslam devletine çevirmek”le suçlamıştı. Verdiği soru önergesiyle, “TBMM’de açılan cami açıkça Atatürk ilkelerinin Meclis’te katlidir” diyerek azılı bir laikçi olduğunu ispatlayan Sağlar, aynı önergede başörtülüleri de hedef alarak, “Üniversite okuyan kızların Suudi Arabistan tarafından gönderilen aylık 100 dolar karşılığında örtündükleri” iftirasını da atmıştı. 

Her ne kadar arşivlerden çıkan 1987’ye ait bir gazete haberine göre, oy almak uğruna ‘başörtülü kadın’ afişleri asarak kırsaldan oy istese de anlayacağınız gibi Sağlar’ın cami ve örtü düşmanlığı çok eskilere dayanıyor. Sağlar’ın, yukarıda bahsettiğim afişleri asan kendisi değilmiş gibi 2002 seçimlerinde başörtülülere göz kırpan Deniz Baykal’ı, “Türbanlılardan oy isteme anlayışı bize göre değil... Madem çarşaflı kadınları partiye üye yapacaktınız neden türbana karşı mücadele ettiniz” diyerek, fena şekilde haşlamışlığı bile var.

CHP’li Fikri Durmuş Sağlar’ın cemaziyülevvelini araştırırken ilk dikkatimi çeken, onun da tıpkı diğer CHP’liler gibi kadrolaşma iddialarına adının karıştığı oldu. Meğer laikçi Sağlar’ın ismi, kadrolaşma iddialarında sürekli “referans” olarak yazılıyormuş. Dönemin Kültür-Sen Başkanı Polat Ararat, CHP’li Sağlar zamanında bakanlığa önüne gelenin atanmasını, “Kültür Bakanlığında komünistler de çalışabilir, örgüt militanı da…” sözleriyle itiraf etmişti.

Yukarıda yazılanlara göre tam bir maneviyat ve mukaddesat düşmanı gibi gözükse de örtü karşıtlığı Sağlar’ın tali vazifesidir.

İsmi “Hükümet düşüren adam” olarak anılan CHP’li Sağlar’ın en iyi bildiği şey tape yayınlayıp, ortaya bol bol kaynağı belirsiz iddialar atmaktır.

Hatta son olarak Dolmabahçe’de, Başbakan Erdoğan ile müteveffa Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt arasında gerçekleşen görüşme ile ilgili hayali iddiası yüzünden Büyükanıt’a 17 bin lira tazminat ödemeye mahkûm oldu.

CHP’li Fikri Sağlar ile ilgili ortaya atılan en uçuk iddia ise CHP’yi iyi tanıyan Sebahattin Önkibar’a ait. Normalde “Fırıldak Sebo” lakaplı Önkibar’ın iddiasını referans alıp köşeme taşımazdım fakat 14 Ocak 2015 tarihinde Aydınlık gazetesindeki yazısında Önkibar, Sağlar’ı “cemaat postacısı” olmakla itham etmişti. 

CHP’li Sağlar da 18 Ocak 2000 tarihinde, bundan tam 21 yıl önce FETÖ’nün kapatılan paçavrası “Zaman”da, “Türkiye’de işlenen faili meçhul cinayetlerin büyük bölümünün, 1950’li yıllarda kurulan “Ergenekon” isimli örgüt tarafından işlendiğini” ileri sürerek, Önkibar’ı haklı çıkarmıştı.

2012 yılına geldiğimizde ise bu kez işler karıştı. 

21 yıl önce Ergenekon’dan bahseden Sağlar’ın ismi, Ergenekon’a yönelik düzenlenen 3’üncü dalgada gözaltına alınan eski Jandarma Genel Komutanı emekli Org. Fevzi Türkeri’nin 2000 yılında hazırladığı andıçta; “Para karşılığı PKK’ya destek verenler” listesinde, “Avrupa’daki PKK’lılarla temas halinde olduğu” listesinde yazılıydı.

CHP’li Sağlar da andıçta yazılanları haklı çıkarırcasına kâh Hakkâri ve Yüksekova’daki incelemelerini, “Bölge insanları devlet yetkililerine güvenmiyor, yetkililer de bölgede yaşayan insanlara güvenmiyor” diyerek raporlaştırıyordu. Kâh üyesi olduğu Susurluk Komisyonu’nda, “PKK’lılara düşünce özgürlüğü verilmesi gerektiğini” savunuyordu.

Hele Madımak olayları yaşandığında, hakkında “Önlem almadı” suçlaması yöneltilen dönemin Sivas Valisi Ahmet Karabilgin’in, Sivas olaylarının yaşanmasının temelinde Aziz Nesin’in Sivas’a gelmesinin olduğunu söyleyerek, programa dönemin Kültür Bakanı Fikri Sağlar’ın karar verdiği iddiası var ki, o konuya hiç girmiyorum.

Evet!

Ailesi zorunlu göçle Mersin’e yerleşmiş bir Kürt olan ve 1987 seçimlerinde yaşı büyütülerek SHP’den milletvekili seçilen Fikri Sağlar’ın hayatının özeti, kısaca böyle.

Şahsen ben, tüm bu bilgiler eşliğinde hafızamı tazelediğimde, Sağlar’daki kafaya bir isim bulamadım. Dilerseniz bu kadarcık zahmete katlanıp, Sağlar’daki kafaya siz bir isim bulun!

 

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Yorumlar

Müh.

Bizim oralarda bu tip sakat kafalar için "kafa kafa değil Abdülhamitin fayton tekerleği" derler
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Sakal

Adamın adı zaten Fikri Durmuş.Bundan başka ne beklenirki
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