CHP ile tanışınca zenginleşenler!

Üç dönemdir milletvekilliği yapan ve Meclis’teki yemin töreninde sol yumruğunu havaya kaldırarak, “Ezilenlerin yanında olacağım” diyerek şova kalkışan Gamze Akkuş İlgezdi, CHP ile tanışmadan önce Kağıthane’de kiralık bir gecekonduda yaşıyordu.

CHP’de siyaset yapmaya başladıktan sonra 3’ü rezidans olmak üzere toplam 16 adet lüks dairenin sahibi oldu…

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Milletvekili olmadan evvel kendisini “Kars’ın Sarıkamış ilçesinden, dört çocuklu Asım Erdoğdu’nun sobalı evinden çıkan birisi” olarak pazarlayan Aykut Erdoğdu, CHP yönetimine girdikten sonra hızla zenginleşti. Kars’tan sefil bir Anadolu genci olarak yola çıkan Erdoğdu’nun, Çeşme’deki villayı, İstanbul’daki lüks evi, fiyatı milyonu bulan Audi A7 marka lüks arabasını nasıl aldığını dünya alem biliyor. CHP’li belediyelerden topladığı nakit paraları ise bizatihi CHP’li başkanlar itiraf etti.

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Bahçelievler’de ocak başı et lokantası işleten bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen ve yine aynı ilçede mütevazı bir apartman dairesinde ikamet eden Rıza Akpolat’ın, ortaklarıyla açtığı düşük sermayeli şirketleri sürekli zarar etti.

Tek kuruş vergi ödemeyen Akpolat, babasının eski arkadaşı Erdoğan Toprak’ın sihirli dokunuşu sonucu Beşiktaş Belediye Başkanlığı koltuğuna paraşütle iner inmez, 20 bin lira başkanlık maaşı aldığı halde ilk iş olarak 7 bin lirası aidat olmak üzere 67 bin TL’ye lüks bir villa kiraladı. Rıza, ev işini hallettikten sonra 1 milyon 899 bin TL nakit ödeyerek eşine Range Rover marka cip satın aldı. Eşinin isminin baş harflerinden oluşan 34 DRA 62 yazılı özel plakaya ise 25 bin TL ödeyerek eşine bir jest daha yaptı. Rıza Başkan, eşinin ardından belediye personelinin de ayağını yerden kesmek için 2019’da kendi talimatıyla 12 milyon 980 bin liralık bir araç kiralama ihalesi gerçekleştirdi. Daha sonra “hayali” olduğu tespit edilen ihaleden 26 gün sonra ne olsa beğenirsiniz?

Başkan Rıza Akpolat’ın, Balıkesir Edremit ilçesinde, Kaz Dağları’nın eteğinde, denize sıfır ve piyasa değeri 10 milyon olan 2 adet triplex villa satın aldığı ortaya çıktı.

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Sınav sistemi engelini aşmak için istisnai memurluk kadrosuyla ‘Özel Kalem Müdürlüğü’ne atanan Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar’ın oğlu Bülent Yaşar’ın kayınbiraderi Erhan Aras, usulsüz şekilde Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atanmadan önce işe “Kartal” model TOFAŞ otomobiliyle gidip geliyordu. Başkan Yardımcısı olduktan sonra önce altına sıfır Mercedes çeken Aras, daha sonra da Çayyolu gibi bir yerde 1.5 milyonluk evde oturmaya başladı.

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27 Aralık 2018’de işçi statüsüyle Beşiktaş Belediyesi’nde çalışmaya başlayan Kılıçdaroğlu’nun ağabeyi Yusuf Ziya Kılıçdaroğlu’nun torunu Rojda Karadaş’ın işe girmeden önce bir arabası bile yoktu. İkinci yılının sonunda belediyede sözleşmeli işçi olarak çalışan Kemal Bey’in yeğeni, 12 Aralık 2020’de bugün piyasa değeri yarım milyon olan 34 DLL 142 plakalı Peugeot 3008 marka lüks bir jeep satın aldı. Rojda’nın borç içinde yüzdüğü iddia edilen babası da bu süreç içerisinde Silivri’de 1 milyonluk arsanın sahibi oldu.

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2002’den beri siyaset yaptığını kaydeden Kılıçdaroğlu, bu mecraya atıldığı gün mal varlığını internet sitesinde açıkladığını, karısının yüzüğü dâhil her şeyi kendi alın teriyle kazandığını söyledi. Tüm mal varlığını o listeye koymadığı ise Deniz Baykal’a yönelik kaset kumpasının ardından 2010 yılında “CHP Genel Başkanlığı” koltuğuna oturur oturmaz villa sahiplerine yüklenmek için sarf ettiği “Ben villada oturmayacağım” sözleriyle deşifre oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun biri, önemli tatil beldelerinden Seferihisar Ürkmez’de, birinci derecede arkeolojik sit bölgesinde inşa edilen ve ruhsatsız olduğu ileri sürülen…

Diğeri, Balıkesir’in Burhaniye ilçesindeki Pelitköy’de olmak üzere 2 adet havuzlu villası olduğu ortaya çıktı.

Kemal Bey’in listesinde olmayan gayrimenkullerden biri de kızı Zeynep’in oturduğu Ataşehir’de, “Buz rezidans”taki lüks daireydi.

Hani şu, deşifre olduktan sonra gerçek değerini gizlemeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “1+1 ve 73 metrekare” olduğunu iddia ettiği ve “100 bin dolar versinler satarım” dediği…

Güneş gazetesinin de “100 bin $’ın hazır” diyerek satın aldığı ve gerçekte ise “148 metrekare ve 3+1” çıkan ve değeri “250 bin dolar” olan rezidans…

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İlk etapta aklıma gelen bu örnekleri niçin sıraladım biliyor musunuz?

Çarklarıyla, gaflarıyla bilhassa yalanlarıyla şimdiden Türk siyaset tarihine adını yazdıran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün altına imza atacağım bir söz sarf etti.

Kemal Bey, Bilecik Bozüyük’te kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle yaptığı toplantıda siyasette zenginleşmenin mümkün olmadığını belirttikten sonra…

“Bir kişi siyasete girdikten sonra zenginleşmişse bilin ki malı götürüyor” dedi de ondan…