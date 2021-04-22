128 milyar yalanının Rota’sını o çizdi!

Ahmet Davutoğlu, önceki gün bir itirafta bulunarak başbakanlıktan ayrılırken yaptığı konuşma için ‘yanılmışım’ dedi. Güya Davutoğlu, “Bir faninin terk etmeyeceği düşünülen her makamı elimin tersiyle iterim ama asla bu kutlu hareketteki hiçbir dava arkadaşımın kalbini kırmam” derken, AK Partililerde hâlâ insani bir özün var olduğunu, birtakım değerlerin yaşadığını zannetmiş.

Tabii, kendisi kovulduktan sonra parti teşkilatlarında ve 11 milyon üye arasında istifa furyası yaşanmayınca, AK Partililerde o ne idüğü belirsiz değerin olmadığın fark etmiş ve yanıldığını anlamış Ahmet Bey.

Davutoğlu’nun yanıldığı muhakkak. Zira Davutoğlu’nun, “AK Parti’yi bitiren iç çürümedir” sözlerinin aksine AK Parti olanca heybetiyle yerinde dururken, Ahmet Bey’in etrafı “çürük”lerden geçilmiyor. Zira etrafı çürüklerle dolu olmasaydı, Merkez Bankası kayıtlarının saklandığına yönelik iftirayı sıkacağı sırada, “2016” demek isterken, kendi dönemine denk gelen “2014 yılından bu yana” ifadelerini kullanan Davutoğlu’nun videosu, adamları tarafından sızdırılır mıydı?

Yalnızca bununla sınırla kalsa iyi…

Partisi henüz 2’nci yılına girmeden kaç tane çürük çıktı, Ahmet Bey’in partisinden…

İki kardeşiyle birlikte “birden fazla kişiyle yağma” iddiasıyla tutuklanan Gelecek Partisi Adana İl Başkanı Kenan Akkaya…

Uyuşturucu kullanmak suçundan aldığı ceza nedeniyle tutuklanan Zonguldak Kurucu İl Yönetim Kurulu görevlisi K.T.

204 kilo 200 gram eroinle yakalanan Şemdinli İlçe Başkan Yardımcısı Nazım Demir..

Gelecek Partisi’nin başka bir il başkan yardımcısının kardeşi tarafından kurşunlanan İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik, ilk etapta sayabileceğim çürüklerden yalnızca birkaçı.

O yüzden, birilerine “çürük” ithamında bulunmadan önce Davutoğlu’nun kendi etrafına bakınmasında fayda var.

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Hazır konu “çürük”ten açılmışken…

Şu sıralar Davutoğlu’nun partisinde, Kerim Rota adlı bir isim dikkatimi çekmeye başladı. Aslen inşaat mühendisi olan Rota, Gelecek Partisi’nin Hazine ve Maliye Politikaları Başkan Yardımcısı. Anlayacağınız, partinin hazine ve maliye politikalarının “rota”sını o çiziyor.

“Partiyi kurarken farklılıklarımızdan beslendik” diyen Davutoğlu, Kerim Rota’yı “Ekonomiye bakışındaki netlik” nedeniyle kurucular arasına aldıklarını söylemişti.

Ekonomiye bakışını bilmem ama Rota’nın bir konuda “net” olduğu kesin.

O da, 2002 yılından beri oy vermediği AK Parti’ye karşı olan nefreti.

Zaten 6 Ocak 2020’de, Davutoğlu’nun partisinin çatısı altında yaptığı ilk açıklamasında, Berat Albayrak’ı hedef alarak ne kadar net olduğunu ispat etmiş Kerim Bey.

Şimdi gelelim “ekonomik netliğe!”

Kerim Rota’yı bu yazının konusu yapan şey, Rota’nın “128 milyar dolar” yalanını ortaya atan isim oluşu. İlk kez Kasım 2019’da ‘Kaybolan 29 milyar dolar’ diyerek, ‘TCMB’nin evi satıp kiraya çıktığını” iddia eden Rota, Temmuz 2020’de ise MB’in 100 milyar dolar arz ederek rezervlerini erittiği söylemişti. “MB’ler döviz sattıkça yangına benzin döker” diyen Rota, Ağustos’un sonunda satılan dolar tutarının 120 milyara yaklaştığını hesaplamıştı. Kasım ayında ise ekonomi yönetiminde yaşanan değişikliğin ardından Rota, rakama 10 milyar daha ekleyerek, “130 milyar doların hesabını kim verecek?” diye sormuştu. Bir ay sonra ise Rota’nın hem bankacılıktan hem de partiden mesai arkadaşı olan Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, rakama 2 milyar daha ekleyerek, “132 milyar doların hesabını sormayacak mısınız? diyerek soruyu güncellemişti. Tezviratın bu aşamasında topa giren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, rakamı “128 milyar dolara” sabitleyerek, rezervinin neden satıldığını sormaya başladılar. Yeni yılda ise artık sadece söylemi değiştirmek kalmıştı. Bir yıldan fazla bir süre zarfında, Merkez Bankası’nın rezervlerinin hatalı politikalarla eritildiğini iddia edenler, artık “buharlaştı” söylemiyle yalana siyasi bir boyut kazandırmışlardı.

Kerim Rota, kayıp rezerv iftirasıyla ilgili verileri en son 16 Nisan’da güncelledi.

Davutoğlu’nun “net” dediği Rota, yeni rakamı “126.3 milyar dolar” olarak revize etti.

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Peki!

Kamuoyunda doğru dürüst tanınmazken, Ahmet Davutoğlu’nun kolundan tutup partisinin Hazine ve Maliye Politikaları Başkan Yardımcılığına getirdiği Kerim Rota aslında kim?

Ali Babacan gibi TED koleji çıkışlı olan Rota, yıllarca Finansbank’ta çalıştıktan sonra Kasım 2010’da Akbank’ın hazineden sorumlu genel müdür yardımcılığına getirildi. 5 Aralık 2018’de ise Odeabank’a Genel Müdür olmak için Akbank’tan ayrıldı. Ne olduysa burada oldu.

Odeabank’a genel müdür olması beklenen Rota’nın ataması BDDK’ya takıldı. Anlatılanlara göre, mevzuata takıldığı içim atama gerçekleşmemiş. O günlerde “Yorum yok” diyerek bu durumu geçiştiren Rota’nın iktidara yönelik nefreti muhtemelen o gün filizlendi.

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Ahmet Davutoğlu, önceki gün dünya mazlumlarının umudu AK Parti’ye “çürük” derken, Kerim Rota da bir canlı yayında, oruç tutan insanlara aldırmadan kameralar karşısında lıkır lıkır su içiyordu. O kareye dikkatli bakınca Davutoğlu’nun bu defa yanılmadığını anladım.

Zira bir zamanlar “Esselamü Aleyküm derim, bütün Anadolu’yu ayağa kaldırırım” diyerek “dindar” bir profil çizen, AK Parti’den kovulduktan sonra “kendimi hiçbir zaman sağcı görmedim” diyerek gerçek kimliğini ifşa eden Davutoğlu, meşrebine uygun bir kişiyi daha partisinde yönetici yapmıştı.