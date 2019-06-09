“Ülkücü(!)” Mansur Yavaş, o PKK yandaşıyla ne konuştu?

Ankara’nın CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği İngiltere ziyareti, mümtaz Türk basınında nedense pek yer bulmadı. Oysa söz konusu ziyaret bir hayli önemliydi.

Öyle, çünkü Yavaş, Birleşik Krallık temasları kapsamında üç kritik isimle görüşmüştü.

Bu isimlerden biri Barking Dagenham Belediye Başkanı Darren Rodwell, öbürü Londra İşçi Partisi Milletvekili Lyn Brown, bir diğeri de ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn idi.

Aslında ziyaretlerin ilk ikisinin sebebi belliydi.

Yavaş, Rodwell ile yeşil enerji konusunda bilgi paylaşımında bulunurken, Brown ile de sosyal politika projeleri hakkında fikir alışverişi gerçekleştirmişti.

Peki ya Jeremy Corbyn ile olan görüşme?.. Sahi o görüşmenin amacı neydi? Yavaş ile Corbyn neler konuşmuş, hangi “ilginç” meseleleri masaya yatırmıştı?

Bakın, işte onu bilmiyoruz. Yavaş’ın Corbyn ziyareti tam bir sır olarak öylece duruyor.Diğer iki ziyaretin hangi amaçlarla yapıldığı kamuoyuna duyurulurken, Corbyn ile olan görüşmenin ayrıntısı hiçbir şekilde paylaşılmıyor.

Konuyla ilgili tek malumatımız, Mansur Yavaş’ın attığı “İngiltere ziyaretimde Jeremy Corbyn ile de tanışma ve görüşme fırsatı buldum” şeklindeki tweet’ten ibaret o kadar.

Şimdi siz kesin “Bu buluşmayı niye bu kadar kafaya taktınız ki” diyeceksiniz ama, bizce öyle düşünmeyin. Zira Jeremy Corbyn kafaya takılmayacak bir isim değil.

Baksanıza, adamın siyasi hayatı en başından bu yana hep Türkiye karşıtlığıyla geçmiş.

2015 yılında sürpriz bir şekilde ortaya çıkıp, “partiyi sosyalist kökenlerine döndürme” vaadiyle liderlik koltuğuna oturan bu eleman, en çok da PKK’ya verdiği destekle tanınıyor.

Terör örgütü sempatizanlarının İngiltere’de yaptığı hemen her toplantıda o var. Zat-ı âlileri, PKK’yı meşrulaştırma çabası içerisinde olan lobi örgütleriyle de derin ilişkiler içerisinde.

Mesela, İngiltere’de faaliyet gösteren, PKK bağlantılı sözde “Kürdistan’da Barış” kampanya grubu... Öncelikli hedef olarak, “PKK’yı İngiltere’deki yasaklı terör örgütleri listesinden çıkarmayı” belirleyen bu sözde “Kürdistan’da Barış” grubunun patronu işte bu Jeremy Corbyn adlı zıpçıktı.

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Doğrusu, CHP’li Mansur Yavaş’ın İngiltere’ye kadar gidip görüştüğü, ama ne görüştüğünü bilmediğimiz Corbyn’in marifetleri(!) saymakla bitecek gibi değil.

Kürt halkına kendisini yönetme hakkının tanınması, yani özerklik verilmesi gerektiğini ifade edebilecek kadar küstah...

(Nasıl olacakmışsa) Öcalan’ın hapisten çıkması için çalışmalar yaptığını söyleyebilecek kadar alçak bir isim bu Corbyn.

Aslında fazla uzağa gitmeye de gerek yok.

Galler’de, üzerlerinde Apo fotoğrafları bulunan tişörtler giyen bir grup namussuzla görüşüp, teröristbaşı hakkında Türkiye’ye akıl vermeye kalkışmasının üzerinden yalnızca iki ay geçmiş Corbyn zibidisinin.

Sahi, ne çabuk unutuldu Corbyn’in yediği bu haltlar? Ne çabuk unutuldu da “muteber adam” muamelesi görüyor şimdi?

Söylesene “milliyetçi(!)” Mansur Bey!

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni temsil makamında bulunan kişinin Adolf Hitler’e benzetildiği bildiriye imza atan...

Dört koldan kuşatma altına alınmaya çalışıldığımız bir vasatta gerçekleştirdiğimiz Afrin operasyonuna bile karşı çıkma cüretini gösteren...

Aklı sıra “cezaevlerinden serbest bırakılacaklar listesi” hazırlayıp iç işlerimize pis burnunu sokan domuzlardan “muteber adam” olur mu hiç?

Cevap ver hele, olur mu?