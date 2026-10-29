Futbol sahalarında böylesi zor görülür! Gol atmadan 3 puan aldılar
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İtalya Serie A'da 9. haftada deplasmanda Venezia'ya konuk olan lider İnter sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı. Zorlu mücadelenin son bölümünde ev sahibi ekibin kendi kalesine iki dakika arayla attığı goller, Inter'e 3 puanı getirdi. Siyah-mavililer, rakip kaleye kendi oyuncularıyla gol atamadan 3 puanı hanesine yazdırarak liderliğini korudu.
Pier Luigi Penzo Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada iki takım da uzun süre gol bulamadı. Inter, 80. dakikada Matias Moreno'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golden yalnızca iki dakika sonra, 82. dakikada Redouane Halhal da topu kendi ağlarına gönderdi. Venezia'nın iki oyuncusunun kendi kalesine attığı gollerle Inter, mücadeleyi 2-0 kazandı.
HAKAN ÇALHANOĞLU İKİNCİ YARIDA GİRDİ
Inter'in milli futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Deneyimli orta saha oyuncusu, ikinci yarının başında Aleksandar Stankovic'in yerine oyuna dahil oldu.
INTER LİDERLİĞİNİ KORUDU
Bu galibiyetle puanını 25'e yükselten Inter, Serie A'daki liderliğini sürdürdü. Venezia ise 3 puanla son sırada kaldı. Inter gelecek hafta Milan deplasmanında derbi mücadelesine çıkacak. Venezia ise Como'ya konuk olacak.