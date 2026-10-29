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Dünya Kalabalığın içinden bağıra bağıra söyledi: Mitingde Trump’ı şok eden protesto
Dünya

Kalabalığın içinden bağıra bağıra söyledi: Mitingde Trump’ı şok eden protesto

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Kalabalığın içinden bağıra bağıra söyledi: Mitingde Trump’ı şok eden protesto

ABD Başkanı Donald Trump, Ohio’da düzenlediği miting sırasında Jeffrey Epstein dosyası nedeniyle protestolarla karşılaştı. Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurmakla suçlanan Epstein, yargılanmayı beklediği sırada hapishanede ölü bulunmuştu.

Trump'ın Epstein ile bağlantılarına dair iddialara atıfta bulunan protestoculardan biri, mitingin başlamasından birkaç dakika sonra Trump'ın konuşmasını keserek, "Trump, Jeffrey Epstein'ın uçağına bindi." diye bağırdı.

Bu kişiye yanıt veren Trump, Epstein'ı 20 yıldan fazla bir süre önce Florida eyaletindeki Mar-a-Lago kulübünden kovduğunu iddia etti.

Trump, Epstein'ın kendisine eşlik ettiğini reddederek, onu Demokrat olmakla suçladı.

Kendisinin Epstein olaylarından "tamamen aklanmış" olduğunu savunan Trump, protestocuları "para karşılığında protesto edenler" ve "ezikler" olarak nitelendirdi.

 

- Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

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