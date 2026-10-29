CHP'ye çok sert sözler: Kadınları CHP zihniyetinden koruyun!

Gazeteci Erem Şentürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'yi hedef alan sert ifadeler kullandı.

CHP'nin kadın hakları üzerinden yaptığı açıklamalara tepki gösteren Şentürk, geçmiş yıllarda parti çevresinde gündeme gelen çeşitli taciz iddialarını hatırlatarak CHP'ye, “Kimi kimden koruma iddiasındasınız?” diye seslendi.

MUHARREM İNCE ÜZERİNDEN YÜKLENDİ

Şentürk açıklamasında CHP'nin geçmişte cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Muharrem İnce'yi de gündeme taşıdı.

İnce'nin yıllar önce yayımlanan şiir kitabındaki bazı ifadeleri hatırlatan Şentürk, CHP'nin kadınlara yönelik söylemleriyle geçmişteki siyasi tercihleri arasında çelişki bulunduğunu ileri sürdü.

Şentürk, oldukça sert ifadeler kullanarak CHP'nin önce kendi geçmişindeki tartışmalarla yüzleşmesi gerektiğini belirtti.

“BİZ KADINLARI SİZDEN KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Şentürk paylaşımında CHP'ye yönelik eleştirisinin dozunu artırarak şu ifadeleri kullandı:

“Kimi kimden koruma iddiasındasınız? Siz kendinizden koruyun kadınları. Biz kadınları sizden, CHP zihniyetinden korumaya çalışıyoruz.”

Şentürk'ün açıklamalarında kullandığı daha ağır nitelemeler de sosyal medyada dikkat çekti.

KURULTAY OTOBÜSÜNDEKİ TACİZ İDDİASINI HATIRLATTI

Gazeteci Şentürk, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı döneminde gündeme gelen bir başka olayı da hatırlattı.

Kuşadası'ndan Ankara'ya CHP kurultayı için hareket eden bir otobüste 14 yaşındaki bir erkek çocuğunun tacize uğradığı yönündeki iddiayı yeniden gündeme taşıyan Şentürk, olayın parti içerisinde örtbas edilmeye çalışıldığını öne sürdü.

Şentürk, söz konusu olay sırasında polise haber verilmesine karşı çıkıldığı yönündeki iddiaları da aktararak CHP yönetiminin bu tür olaylara karşı geçmişte nasıl bir tavır sergilediğinin sorgulanması gerektiğini söyledi.

“ÇOLUĞUMUZU ÇOCUĞUMUZU SİZDEN NASIL KORUYACAĞIZ?”

Şentürk, CHP'nin laiklik ve kadın hakları üzerinden yaptığı siyasi çıkışları da hedef aldı.

Geçmişte gündeme gelen olayları sıralayan Şentürk, CHP'lilere şu sözlerle seslendi:

“Biz çoluğumuzu çocuğumuzu sizden nasıl koruyacağız?”

Şentürk'ün CHP'nin kadın politikalarını hedef alan paylaşımı kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu oldu.