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Gündem KKTC'den Filistin Devlet Başkanı Abbas'a tepki: Kıbrıs Türk halkını üzdün!
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KKTC'den Filistin Devlet Başkanı Abbas'a tepki: Kıbrıs Türk halkını üzdün!

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KKTC'den Filistin Devlet Başkanı Abbas'a tepki: Kıbrıs Türk halkını üzdün!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) gerçekleştireceği ziyarete tepki göstererek, "Kıbrıs Türk halkının Filistin’in kendi geleceğini tayin hakkına ve meşru mücadelesine her zaman verdiği desteğe karşılık Abbas’ın, Kıbrıs Türk halkını yok sayılarak gerçekleştireceği bu ziyaret, üzüntüyle karşılanmıştır" açıklamasını yaptı.

KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne gerçekleştireceği ziyarete ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne gerçekleştireceği ziyareti ve ziyaret kapsamında GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile yapacağı görüşmede Kıbrıs meselesinin de ele alınacağının açıklanması tarafımızca dikkatle not edilmiştir" denildi.

Kıbrıs Türk halkının Filistin halkının kendi geleceğini tayin hakkına ve meşru mücadelesine verdiği desteğin vurgulandığı açıklamada, iki halk arasındaki tarihi dayanışmaya dikkat çekildi. Açıklamada, "Kıbrıs Türk halkı, öteden beri Filistin halkının kendi geleceğini tayin hakkını ve meşru mücadelesini yürekten desteklemektedir. Bu güçlü tarihi dayanışma doğrultusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru hak ve hassasiyetlerinin dikkate alınması yönündeki beklentimizi vurgulamak isteriz" ifadelerine yer verildi.

ABBAS’A HATIRLATMA: ADA İKİ ARI DEVLET, İKİ AYRI HALK VAR

Açıklamada, "Ada'da iki ayrı halk ve iki ayrı Devlet bulunduğu gerçeği ışığında Kıbrıs Türk halkının iradesi yok sayılarak gerçekleştirilen bu ziyaret, Kıbrıs Türk halkı tarafından üzüntüyle karşılanmıştır" denildi.
Filistin halkı ve yönetimiyle diyaloğa açık olunduğu belirtilen açıklamada, "Dost Filistin halkı ve yönetimi ile diyaloğa ve karşılıklı anlayışa her zaman açık olduğumuzu belirtir, temaslarımızın bu doğrultuda gelişmesi yönündeki beklentimizi bir kez daha ifade etmek isteriz" ifadelerine yer verildi.

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Yorumlar

Alpaslan

Şaşırdım mı, kesinlikle hayır

Polis Ali

Mr. Abbas nereye ait'se oraya hizmetle görevlendirilmiş ve kontrolü kimdeyse onun kontrolünde gibi geliyor sanki.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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