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Dünya Putin: Elon Musk gerçek bir dahi
Dünya

Putin: Elon Musk gerçek bir dahi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Putin: Elon Musk gerçek bir dahi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, SpaceX kurucusu Elon Musk ile uydu teknolojileri konusunda yakın temas halinde olduklarını belirterek, Musk'ın "gerçek bir dahi" olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomik Forumu'na katılan Afrikalı heyet başkanlarıyla birlikte "Egemen Kalkınma için Bir Platform: Temel Ekonomik ve Sosyal Sektörlerde Gelişmiş Rus Çözümleri" sergisini gezdi. Sergide sunum yapan Rusya Dijital Kalkınma Bakanı Maksut Şadayev, Rusya'nın kendi uydu internet projesi Rassvet'e değindi. Bakan Şadayev, Rusya'nın kendi Starlink benzeri sistemini kurarken 30'dan fazla uydu fırlattığını ifade etti. Rusya lideri Putin ise araya girerek, "Bunun sadece ilk adımımız olduğunu belirtmek istiyorum. Elon Musk bir dahi, gerçekten bir dahi" şeklinde konuştu.

RUSYA’NIN İLK ADIMLARI

Şadayev, Putin'in sorusuna cevaben Musk'ın 5 binden fazla alçak yörünge uydusunun faaliyette olduğunu söyledi. Putin ise buna karşılık, "5 binden fazla. Biz henüz ilk adımlarımızı atıyoruz. Ancak bunu yapmaya başlamış olmaktan ve bağımsız olarak yapmaya başlamış olmaktan gurur duyuyoruz. ABD'li ortaklarımızla, Sayın Musk da dahil olmak üzere yakın temas halindeyiz. Çünkü yörüngede birbirimizin yoluna çıkmamak ve belirli bir disiplin ve düzen seviyesini korumak çok önemli" diye konuştu.
Rusya'nın Güney Afrika Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada da, Rassvet'in "Starlink alternatifi" olduğu ve "ülkenin bu alandaki ilk adımlarını temsil ettiği" ifade edildi.

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