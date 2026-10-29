Özgür'ün yönetimine icra resti! Yeni Parti çaldı CHP peşine düştü

CHP'den ayrılarak Yeni Parti saflarına geçen milletvekilleriyle eski partileri arasındaki 5 milyon 100 bin TL'lik aidat krizi giderek büyüyor.

CHP yönetiminin, Yeni Partili milletvekillerinden alacaklı olduğunu belirterek söz konusu paranın iadesi için ihtar çektiği bildirildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre CHP yönetimi, taraflar arasında uzlaşma yapılması seçeneğine de kapıyı tamamen kapattı.

“5 MİLYON 100 BİN LİRAYI VERECEKLER”

CHP kurmayları, Yeni Partili milletvekillerinden talep edilen paranın tamamının tahsil edileceğini belirterek oldukça sert ifadeler kullandı.

CHP kaynakları şunları söyledi:

“5 milyon 100 bin lirayı verecekler, uzlaşma falan yok. Çaldıklarıyla ilgilenmiyoruz ama bizden çaldıklarını geri alacağız. Bizim derdimiz partimizin parasının geri alınması. Bu konuda herhangi bir pazarlık yapmayacağız.”

CHP'nin tavrına göre Yeni Parti cephesine 5 milyon 100 bin TL'nin tamamının ödenmesi dışında bir seçenek sunulmayacak.

ÖDEMEZLERSE İCRA KAPIDA

Yeni Partili milletvekillerinin parayı gönüllü olarak ödememesi halinde tartışmanın yeni adresinin hukuk olacağı belirtildi.

CHP kurmayları alacağın tahsili için icra takibi başlatmaya hazırlandıklarını belirterek geri adım atmayacaklarını ifade etti.

Kurmaylar, “Göz göre göre hırsızlığa göz yummayacağız. Bu paranın CHP'ye iade edilmesi gerekiyor. Kendileri ödemezse hukuki yollarla tahsil edeceğiz. Bu konuda geri adım atmayacağız” ifadelerini kullandı.

Böylece iki parti arasındaki siyasi gerilim, milyonlarca liralık icra ve alacak dosyasına dönüşme noktasına geldi.

123 BİN TL'LİK TELEFON FATURASI DA DOSYADA

Hesaplaşma yalnızca milletvekili aidatlarıyla sınırlı değil.

CHP yönetimi, Yeni Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün CHP'de görev yaptığı dönemde İzmir İl Başkanlığı adına kesildiği belirtilen 123 bin TL'lik telefon faturasını da gündeme taşıdı.

CHP kurmayları bu paranın da ödenmesi gerektiğini belirterek:

“Kimin döneminde, hangi gerekçeyle yapılmış olursa olsun, CHP'nin parasının hesabını soracağız.”

ifadelerini kullandı.

CHP İLE YENİ PARTİ ARASINDA MİLYONLUK HESAPLAŞMA

CHP'nin ihtarının ardından gözler şimdi Yeni Parti yönetimine çevrildi.

5 milyon 100 bin TL'lik milletvekili aidatları ile 123 bin TL'lik telefon faturası konusunda ödeme yapılmaması durumunda CHP'nin hukuki süreci başlatarak icra yoluna gitmesi bekleniyor.

Siyasi yolları ayrılan iki parti arasındaki kavga böylece bu kez sandıkta değil, milyonluk para hesabı üzerinden hukuk koridorlarına taşınıyor.