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Gündem Ahmet Amca’yı rahmetle anıyoruz
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Ahmet Amca’yı rahmetle anıyoruz

Yeniakit Publisher
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Ahmet Amca’yı rahmetle anıyoruz

l Dört yıl önce ağustos ayında ebediyete uğurladığımız merhum Mustafa Karahasanoğlu Ağabeyimiz ile Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ve gazetemizin yazarı Ali Karahasanoğlu’nun babası, gazetemizin banisi Ahmet Karahasanoğlu’nu, Hakk’a irtihalinin 29’uncu sene-i devriyesinde rahmetle yâd ediyoruz.

ALİ KANTARCI  İSTANBUL

Dört yıl önce ağustos ayında ebediyete uğurladığımız merhum Mustafa Karahasanoğlu ile Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ve gazetemizin Yazarı Ali Karahasanoğlu’nun babası ve gazetemizin banisi Ahmet Karahasanoğlu, Hakk’a irtihalinin 29’uncu sene-i devriyesinde rahmetle yâd ediyoruz. Ahmet Amca, ömrünü İslam hakikatlerine adayan salih bir Müslüman ve ihlâslı bir dava adamıydı. Ahmet Amca, 29 Ekim 1997 yılında ruhunu Rahman’a teslim etmişti. Akit gazetesinin kurucusu Ahmet Amca, çalışanlarıyla sık sık sohbet eder, onlara yaptıkları işi, yazdıkları yazı ve çizdikleri sayfalara sevgilerini de katmalarını, aksi halde ortaya çıkacak işin tatsız-tuzsuz olacağını söylerdi. Ahmet Amca, Akit çalışanlarına sürekli “İşinizi sevin, işinizle pişin. Doğrudan hiç ayrılmayın. Çünkü Cenab-ı Allah doğruların yardımcısıdır. Bunu sakın unutmayın” tavsiyelerinde bulunuyordu. Ahmet Karahasanoğlu Amcamızı dar-ı bekâya irtihalinin 29’uncu sene-i devriyesinde rahmetle, minnetle ve hayır dualarıyla yâd ediyoruz.

Öte yandan; gazetemizin banisi Ahmet Karahasanoğlu Amca, vefatının 29 senesinde Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla yâd edilecek. Kur’an-ı Kerim tilaveti bugün Akit Medya Grubu’nun İstanbul Küçükçekmece’deki merkez binasının mescidinde ikindi namazını müteakiben gerçekleştirilecek.

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