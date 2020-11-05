Bunlar daha kendi binalarını koruyamıyorlar ki

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Rasim Bolbol
Rasim Bolbol
TÜM YAZILARI
Türkiye ikinci müjdeye kilitlendi! Bakan resmen duyurdu
Gündem

Türkiye ikinci müjdeye kilitlendi! Bakan resmen duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Fatih gemisinin Karadeniz'deki Türkali-1 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladığını duyurdu...
Bölgeye tank ve asker yığıyorlar! Abdullah Ağar görüntüleri böyle servis etti
Gündem

Bölgeye tank ve asker yığıyorlar! Abdullah Ağar görüntüleri böyle servis etti

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Azerbaycan ordusunun işgalci Ermenistan'a karşı yürüttüğü başarılı operasyona ilişkin dikkat çeken bir görünt..
İran'dan skandal Azerbaycan hamlesi! 'Taarruz Köprüsü' görüntülendi
Dünya

İran'dan skandal Azerbaycan hamlesi! 'Taarruz Köprüsü' görüntülendi

Suriye ve Dağlık Karabağ meselelerinde Türkiye aleyhine çıkışlar yapan İran tarafı Ermenistan yönetimine tepki çeken bir sevkiyatta bulundu...
İstanbul'da korkutan deprem! Kandilli büyüklüğünü duyurdu
Gündem

İstanbul'da korkutan deprem! Kandilli büyüklüğünü duyurdu

İstanbul Silivri açıklarında Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Türkiye ve Rusya'dan ortak adım
Dünya

Türkiye ve Rusya'dan ortak adım

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de ortak bir devriye faaliyeti gerçekleştirdiğini duyurdu.
Fransa'nın tek derdi Türkiye! Erdoğan hakkında rezil ifadeler
Dünya

Fransa'nın tek derdi Türkiye! Erdoğan hakkında rezil ifadeler

Fransa'da İslam karşıtlığı ve ırkçılığı körükleyen Macron yönetimine destek veren bir kapakla okur karşısına çıkan Le Point, Cumhurbaşkanı R..
Karamollaoğlu, dünyanın gündemindeki olaya ilişkin konuştu: Allah'a sığınırım!
Siyaset

Karamollaoğlu, dünyanın gündemindeki olaya ilişkin konuştu: Allah'a sığınırım!

Tüm dünyanın yakından takip ettiği ABD seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumh..
Türk aile yapısına en ağır darbe! Güçlü kadın diye pompalayıp 'fahişe' yaptılar
Medya

Türk aile yapısına en ağır darbe! Güçlü kadın diye pompalayıp 'fahişe' yaptılar

Kanal D’de yayınlanan Sadakatsiz dizisinde bir rezillik daha ortaya çıktı. Tüm uyarılarımıza rağmen yayına girdiği günden beri gayrimeşru il..
Türkiye ikinci müjdeye kilitlendi! Berat Albayrak'tan ilk açıklama
Gündem

Türkiye ikinci müjdeye kilitlendi! Berat Albayrak'tan ilk açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Fatih gemisinin Karadeniz'deki Türkali-1 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladığını duyurdu. K..
Yerli Kovid-19 aşısında flaş gelişme
Korona Virüs

Yerli Kovid-19 aşısında flaş gelişme

Erciyes Üniversitesi'nde koronavirüse karşı geliştirilen yerli 'ERUCOV-VAC' aşısı bir gönüllüye uygulandı.
05 Kasım 2020

Bunlar daha kendi binalarını koruyamıyorlar ki

Şu ana kadar yüzden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği, bini aşkın insanımızın da yaralandığı depremden bile siyasi rant devşirmeye çalışanlar var içimizde maalesef.

Açık söyleyelim, insan falan değil bunlar. Düpedüz “esfel-i safilin”ler. Aşağıların en aşağısındalar. Hatta “belhum adal”lar. 

Gözyaşlarının sel olduğu bir afeti istismar malzemesi yapmaktan çekinmeyenleri anlatacak sıfat yok lügatte.

Millet moloz yığını haline gelmiş bina enkazlarından yükselecek bir canlı sesine kilitlenmiş, bunlar hâlâ kirli emellerini gerçekleştirmek için malzeme arıyor.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke’ye bakın mesela.

Kadın alenen kolpa sıkıyor. PKK’nın Suriye kanadı PYD’ye “terör örgütü” diyebilmek için dahi istihbari bilgiye sahip olunması gerektiğini söyleyen işbu rezil, mevzubahis dezenformasyon oldu mu “istihbari bilgi”ye hiç ihtiyaç duymuyor. 

Doğruluğunu enine boyuna araştırmadığı saçmalıkları sanki matah bir şeymiş gibi kamuoyuyla paylaşan şu densize baksanıza.

Neymiş, evlerinin hasarlı olduğunu belgeleyemeyen İzmirliler AFAD çadırlarını kullanamıyormuş. Neymiş, CHP’li belediyelerin çadırlarını ise ihtiyaç sahibi olduğunu belirten herkes kullanabiliyormuş.

İzmirli depremzedeler istedikleri AFAD çadırında kalabiliyorlar halbuki. Yetkililer belge-melge istemiyor onlardan. Daha binalarla ilgili “hasarlıdır-değildir” tespiti yapılmamışken kim kimden ne isteyecek hem?

Bazı CHP’lilerin bunca zırvayı bir çırpıda yumurtlayabilmeleri gerçekten akıl alır gibi değil.

Aslında bu tür yalanlar onlar için sıradan hale geldi artık.

Elazığ’ı vuran 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gidip Kızılay çadırına giren, üstelik önünde de basın açıklaması yapan, lakin grup toplantısında “Deprem bölgesine gittim, bir tane bile Kızılay çadırı görmedim” diyebilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık yaptığı partide, diğerleri de ona ayak uyduruyor en nihayetinde. 

Yalanlarını yüzüne çarpmaktan bıktığımız isimlerden biri de Gürsel Tekin

Gördünüz, eleman utanmadan sıkılmadan Bayraklı’da kaymakamlık binası ve Kızılay Kan Merkezi’nin yıkıldığını, adalet sarayının da çatladığını ileri sürdü. “Kendi binalarının güvenliğini sağlayamayan devlet vatandaşın canını nasıl koruyacak?” diye sorarak da milleti hükümete karşı kışkırtıp, aklınca oy avcılığına kalktı. 

Elbette pervasızca bir yalandan ibaretti Tekin’in söyledikleri de. Zaten yalanı elinde patlayınca, büyük bir heyecanla attığı tweet’ini silmek zorunda kaldı hazret. 

Hakikaten trajikomik bir tabloyla karşı karşıyayız. 

Öyle ya, “Devlet kendi binalarını koruyamıyor” yaygarası koparanların asıl kendi binaları tel tel dökülüyor.

Hükümetin bugüne kadar depreme yönelik hiçbir hazırlık yapmadığını iddia eden partinin İzmir büyükşehir belediye binasının aldığı hasardan dolayı kullanıma kapatılması bu “tel tel dökülme”nin en büyük kanıtı.

Adamların daha kendilerine faydası yok. 

Resmen “himmete muhtaç dede” pozisyonundalar.

Söylesenize, kendisi himmete muhtaç dede, başkalarına nasıl himmet eder?

Bunların yapmaya çalıştıkları şey belli: En tepedeki yöneticisinden en aşağıdaki görevlisine varıncaya dek durmaksızın yaydıkları asparagas haberlerle halkın moralini bozmaya çalışıyorlar açıkça. Yalan üretmekten başka hiçbir şey düşünmeyip, milletin sırtına yük oluyorlar.

Aklı hâlâ eski Türkiye’de kalan böylesi tiplerle daha ne kadar uğraşacağız acaba?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

serhat

Yalan habere ağır müeyyideler gelmeden bu hep böyle devam edecek.Yalan at izi kalsın.AFAD bu yalan haber hakkında neden açıklama yapmadı ki.Neden Dava açmıyor ki?
  • Yanıtla

Şahika

Boşuna denmiyor "algılar olguların önüne geçmiş" diye...Bunlar şeytanlaşmış insanlar, gözünün içine baka baka gayet rahat yalan söyleyebiliyorlar, bunların tek bildiği yalan ve iftirayla algı oluşturmak...Yalanları ortaya çıkıp yüzlerine tükürseniz ya Rabbi şükür diyebiliyorlar...Allah'ım bunların şerrinden, çoluğumuzu, çocuğumuzu, cümle inanmış Mü'min kullarını ve içinde bizleride muhafaza eylesin...AMİİİİİN..!
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay