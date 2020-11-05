Bunlar daha kendi binalarını koruyamıyorlar ki

Şu ana kadar yüzden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği, bini aşkın insanımızın da yaralandığı depremden bile siyasi rant devşirmeye çalışanlar var içimizde maalesef.

Açık söyleyelim, insan falan değil bunlar. Düpedüz “esfel-i safilin”ler. Aşağıların en aşağısındalar. Hatta “belhum adal”lar.

Gözyaşlarının sel olduğu bir afeti istismar malzemesi yapmaktan çekinmeyenleri anlatacak sıfat yok lügatte.

Millet moloz yığını haline gelmiş bina enkazlarından yükselecek bir canlı sesine kilitlenmiş, bunlar hâlâ kirli emellerini gerçekleştirmek için malzeme arıyor.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke’ye bakın mesela.

Kadın alenen kolpa sıkıyor. PKK’nın Suriye kanadı PYD’ye “terör örgütü” diyebilmek için dahi istihbari bilgiye sahip olunması gerektiğini söyleyen işbu rezil, mevzubahis dezenformasyon oldu mu “istihbari bilgi”ye hiç ihtiyaç duymuyor.

Doğruluğunu enine boyuna araştırmadığı saçmalıkları sanki matah bir şeymiş gibi kamuoyuyla paylaşan şu densize baksanıza.

Neymiş, evlerinin hasarlı olduğunu belgeleyemeyen İzmirliler AFAD çadırlarını kullanamıyormuş. Neymiş, CHP’li belediyelerin çadırlarını ise ihtiyaç sahibi olduğunu belirten herkes kullanabiliyormuş.

İzmirli depremzedeler istedikleri AFAD çadırında kalabiliyorlar halbuki. Yetkililer belge-melge istemiyor onlardan. Daha binalarla ilgili “hasarlıdır-değildir” tespiti yapılmamışken kim kimden ne isteyecek hem?

Bazı CHP’lilerin bunca zırvayı bir çırpıda yumurtlayabilmeleri gerçekten akıl alır gibi değil.

Aslında bu tür yalanlar onlar için sıradan hale geldi artık.

Elazığ’ı vuran 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gidip Kızılay çadırına giren, üstelik önünde de basın açıklaması yapan, lakin grup toplantısında “Deprem bölgesine gittim, bir tane bile Kızılay çadırı görmedim” diyebilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık yaptığı partide, diğerleri de ona ayak uyduruyor en nihayetinde.

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Yalanlarını yüzüne çarpmaktan bıktığımız isimlerden biri de Gürsel Tekin.

Gördünüz, eleman utanmadan sıkılmadan Bayraklı’da kaymakamlık binası ve Kızılay Kan Merkezi’nin yıkıldığını, adalet sarayının da çatladığını ileri sürdü. “Kendi binalarının güvenliğini sağlayamayan devlet vatandaşın canını nasıl koruyacak?” diye sorarak da milleti hükümete karşı kışkırtıp, aklınca oy avcılığına kalktı.

Elbette pervasızca bir yalandan ibaretti Tekin’in söyledikleri de. Zaten yalanı elinde patlayınca, büyük bir heyecanla attığı tweet’ini silmek zorunda kaldı hazret.

Hakikaten trajikomik bir tabloyla karşı karşıyayız.

Öyle ya, “Devlet kendi binalarını koruyamıyor” yaygarası koparanların asıl kendi binaları tel tel dökülüyor.

Hükümetin bugüne kadar depreme yönelik hiçbir hazırlık yapmadığını iddia eden partinin İzmir büyükşehir belediye binasının aldığı hasardan dolayı kullanıma kapatılması bu “tel tel dökülme”nin en büyük kanıtı.

Adamların daha kendilerine faydası yok.

Resmen “himmete muhtaç dede” pozisyonundalar.

Söylesenize, kendisi himmete muhtaç dede, başkalarına nasıl himmet eder?

Bunların yapmaya çalıştıkları şey belli: En tepedeki yöneticisinden en aşağıdaki görevlisine varıncaya dek durmaksızın yaydıkları asparagas haberlerle halkın moralini bozmaya çalışıyorlar açıkça. Yalan üretmekten başka hiçbir şey düşünmeyip, milletin sırtına yük oluyorlar.

Aklı hâlâ eski Türkiye’de kalan böylesi tiplerle daha ne kadar uğraşacağız acaba?