0553 313 94 23

Teröriste ‘Canan’ millete düşman

25 Temmuz 2019 Perşembe

Malum, CHP’nin hem çapulcu hem de çukurcu bir İstanbul İl Başkanı var.

Adı Canan Kaftancıoğlu

Çapulculuğu Gezi ayaklanmasına verdiği destekten, çukurculuğu ise terör örgütleriyle içli-dışlı olmasından kaynaklanıyor...

Biliyorsunuz, hangi taşı kaldırsanız altından çıkan işbu il başkanı şu sıralar yargıya hesap vermekle meşgul.

Geçtiğimiz günlerde de duruşması vardı.

Savcı, işte bu duruşmada Kaftancıoğlu’nun 17 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını ve tüm siyasi haklarından mahrum bırakılmasını talep etti.

Suçlamalar oldukça ağır: Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek, terör örgütü propagandası yapmak...

Ancak görüyoruz ki bütün bu ithamlar kadının umurunda değil.

Hazret pişkin mi pişkin.

Duruşmanın akabinde ve sonrasında katıldığı bir TV programında yaptığı açıklamalar da bu pişkinliğini gözler önüne seriyor zaten.

Neymiş, zamana ve zemine göre gelişen fakat değişmeyen, inandığı ve savunduğu değerlerin tamamı, her zaman yol haritası ve pusulası olmuşmuş.

“Zamana ve zemine göre değişmeyen değerler” öyle mi?

Palavraya bakar mısınız?

Bu eleman, seçim kazanmak için türlü şaklabanlıklara imza atıp, takiyenin dibine vurmamış mıydı oysa?

Hatırlayın, bugün zamana ve zemine göre değişmeyen değerlere sahip olduğunu iddia eden yalancı, yerel seçimler öncesinde, “zamana ve zemine göre nasıl değişilir”in dersini vermişti adeta.

Biz mi yanlış anımsıyoruz acaba? 

Bir yandan “İnandığınız Allah’ınız sizin de belanızı versin” diye tweet’ler atıp, öbür yandan ise ellerini semaya kaldırarak “inanmadığı” Allah’a dua eden...

Hem bir oturuşta, kişi başına çeyrek domuzun tüketildiği masalarda bulunan, hem de “Seçim yaklaşıyor, din istismarının tam zamanı ve zemini” deyip fellik fellik iftar sofrası dolaşan bu kadın değil miydi?

Bir de utanmadan sıkılmadan “Asıl mağdur benim” diyor.

Nasıl bir mağduriyetmiş bu Allah aşkına?

Hem “Tayyip Erdoğan neredesin, Allah belanı versin. Aç tazminat davasını, alırsan boğazından helal lokma geçmiş olur sayemde” diye kin kusacaksın, hem de “Mağdurum da mağdurum” diye ağlayacaksın öyle mi?

Bir taraftan, devletin seri katil olduğunu, Ermeni soykırımı yaptığını ileri süreceksin, bir taraftan da “Ben düşünce ve ifade özgürlüğü hakkımı kullandım. Toplumsal olarak canımızı acıtan, her biri tarifsiz acıyı barındıran güncel olay ve olgular karşısında insani bir tepki verdim” zırvasını yumurtlayacaksın he canım?

Geç bunları.

Sen “düşünce” falan ifade etmiyorsun. Sadece ve sadece ucuz şovlarla suçunu örtbas etmeye çalışıyorsun.

Zaten 15 Temmuz hain darbe kalkışması sırasında ülkesini FETÖ’cülere teslim etmeyen kahraman vatandaşlara, “kafa kesen DAEŞ teröristi” muamelesi yapmak düşünce açıklaması falan değildir.  

Terör örgütü PKK’nın kurucularından Sakine Cansız’ı ve yanındaki iki teröristi “devrimci” olarak nitelemek, o teröristlerin “vahşice bir cinayetle öldürülmesiyle birlikte insanlığın da öldüğünü” söylemek bu ülke topraklarında fikir hürriyeti kapsamında değerlendirilmemektedir.

Ne güzel değil mi?

PKK’lı teröristler öldürülünce anında yaşam hakkı savunuculuğuna soyun, aynı teröristler vatandaşımızı, askerimizi, polisimizi alçakça katledince ise hemen sessizliğe gömül. Üstüne bir de “Kim şehit olmak istiyorsa gitsin olsun” diyerek şehitlerimizle ve şehadet kavramıyla o kıt aklınca alay et. 

Ellerinde şehitlerimizin kanı var Canan. Onların ahı peşini asla bırakmayacaktır. 

17 yıldan belki yırtabilirsin, ancak unutma ki sen vicdanlarda çoktan mahkum olmuş bir terör yardakçısısın.

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

  • Abdullah MuratAbdullah Murat23 dk önce
    Müslüman Allahın hükümlerince yargılamaz ve insanları kurana göre sınıflandırmaz ise kafir olur dinden çıkar Böyle bir hüküm vermeye Adalet diyen ise o kelimesi yüzünden küfretmiş olur Çünkü Adalet Allahın hükümleridir Kuranda inkar edenlerle savaşmak emridir Müşrikler görüldüğü yerde öldürülür (Eğer cizye antlaşması yoksa)Allahın yolunun engeleyiciliğinin bozgunluğun cezası ise sürülmeleri ele ayak çapraz kesilmesi yada asılmalarıdır Kim Allahın hükümlerini istemiyorsa zaten o o hükümlere teslim olmuş anlamındaki müslüman değildir İslamda dostluğun yani islamın şartı vardır Allahın hükümlerine boyun eğmek namaz kılmak ve zekat vermektir. Küfre tabi yaşamak küfre sebep haramdır. yahicret yacihad
  • hizipsavarhizipsavar26 dk önce
    eğer bu kadını yuaptıkalrının yarısı ben yapsam yazdıkalrının yarısını ben yazsam içerden çıkamazdım. bir kişi yalan desin.
  • abdullahabdullah27 dk önce
    canan hanım k.ırakta MİT-ASKERİ operasyon ile erbil suikastçisi teröristlerin planlayıcılarına emsalsiz başarılı bir operasyon yapıldı... hislerinizi ve varsa taziyelerinizi merak ediyoruz!
  • TunaTuna58 dk önce
    Allahın laneti vatan,millet, din, kuran ve islâm düşmanlarının üzerine olsun. Rabbim, bu güzel ülkeyi ve necip milleti, başkanımızı, zalim ve kâfirler topluluğundan korusun.
  • abdulmetinabdulmetin1 sa önce
    siyaset yaptıkları parti nedense hep böyle türk ve müslüman olmayanları vitrine çıkarıyor (s.saye böke, canan kaftancıoğlu gibi) ondan sonra da ülkenin en yerli ve milli partisi diye maval okuyorlar.. bizim insanımız da bunları bilerek yine gidip onlara oy veriyor.. ne diyelim sözün bittiği yer..
  • IhsanIhsan2 sa önce
    Yerli Ermeni ve Rum melezi bu kancık cüreti nereden alıyor acaba?Hep bizlere hakaret ediyordu. Terörle ilişkisi iyi araştırılmalı!
  • selmaselma2 sa önce
    Kadın şirretmi, şirret ahlaksızmı,ahlaksız pislikmi, pislik Allah böylelerinin şerrindenönce Sayın Cumhurbaşkanımızı korusun, sonrada bu onurlu milleti korusun âmiin.
  • Eren Eren 2 sa önce
    Aslı Ermeni olunca Türk milletini sevemiyor. PKK denek Ermeni taşnak cemiyeti demek. Canan da bir Ermeni olduğu için durum açık ve net. Yüzyıl önceki kin ve saldırganlık damarları kabarmış. İçindeki zehri kusuyor. Türk milletine düşmanlık besleyen Türk olamaz olması mümkün değil.
  • GüzGüz4 sa önce
    Osman Öcalan da trt ye düşünce özgürlüğü kapsamında mı çıktı acaba ya da akademisyen neden tekrarlananseçime bir kala bebek katilinin mektubunu açıkladı ve akp bunlardan medet umdu yani soru çok bu ülkede masum değil hiç kimse at gözlüklerini çıkart azizim.
  • SinopluSinoplu7 sa önce
    Bu p... Kadından nefret ediyorum zaten. Tam bir eski geri kafalı solcusu. Böylelerinden çevreye de ülkeye de sadece zarar gelir.

Rasim Bolbol

Son Yazılar

Günün Özeti

Bugünkü Yazılar

Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı