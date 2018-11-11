Öztürk Yılmaz’a tekdir, Sera Kadıgil’e takdir öyle mi?

CHP, gerçekten ilginç bir parti...

Baksanıza, şimdi de Ardahan milletvekilleri Öztürk Yılmaz’ın “Türkçe ezan” çıkışı karşısında apar topar harekete geçmişler. “Arapça ezanın Türkçeye hakaret olduğunu” söyleyerek yeni bir provokasyona imza atan vekillerini kesin ihraç talebiyle anında disipline sevketmişler.

Aslında, “Çok doğru bir karar almışlar” deyip takdir etmemiz gerekir, ancak işin içinde CHP olunca maalesef bunu yapamıyoruz.

Öyle ya, bunların attığı her adımda mutlaka bir hinlik oluyor. Bu yüzden, daha öncekilerde olduğu gibi, bu olayda da burnumuza pis kokular geliyor.

Neden mi? Hemen anlatalım...

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Bir defa CHP, Musul’daki konsolosluk baskınında kendisini “Muhasebeci Kenan” olarak tanıtıp, yanındaki çalışma arkadaşlarını terör örgütü DEAŞ karşısında yalnız bırakan Öztürk Yılmaz’la ilgili ihraç kararını belli ki birtakım “hesaplar”ın ardından almış.

Zira, sizin de malumlarınız olduğu üzere önümüzde yerel seçimler var. Eee, böyle bir atmosferde “Türkçe ezan” konusunu gündeme getirmek, haliyle toplumun büyük bir kısmının tepkisini çeker.

(Milliyetçi-muhafazakâr seçmenleri bir kenara bırakın, mutlaka CHP tabanının hatırı sayılır bir kısmı da Öztürk Yılmaz’ın bu zırvalarından rahatsız olmuştur. Hem unutmayın, CHP, 31 Mart’taki seçimlerde muhafazakâr seçmenden de oy alma planları yapıyor.) Dolayısıyla Öztürk Yılmaz’ın mezkur çıkışı, seçim hesaplarının bozulmasını istemeyen CHP’nin hiç mi hiç işine gelmez.

Bu yüzden diyoruz ki, CHP attığı bu adımın getirisini de götürüsünü de kesinlikle hesaplamıştır. “Muhasebeci Kenan” namıyla maruf Öztürk Yılmaz’ı, yapılan uzun bir “muhasebe”nin akabinde disipline sevketmiştir. Yani, oy kaybetme korkusu her halinden belli olan “hesap uzmanı” Kemal Kılıçdaroğlu, hesabına öyle geldiği için, meslektaşı sayılabilecek(!) “Muhasebeci Kenan”ın hesabını görmüştür.

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Ancak öyle gözüküyor ki, seçim üstü panikleyip böyle göstermelik bir karar alan CHP’lilerin hesap edemediği bir vakıa var. Zaten sırf bu gerçeklik bile Öztürk Yılmaz’ın disipline sevkinin CHP’nin ezan hassasiyetinden kaynaklanmadığını ortaya koyuyor.

Sera Kadıgil’in ezanla ilgili hezeyanlarını hatırlayanlar, ne demek istediğimiz gayet iyi anlayacaktır.

Evet evet, “O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstünde ebedi inlemesin artık nolur ya! Resmen ağzıma ağzıma okunuyor her sabah!” diye sayıklayan ezan düşmanı Sera Kadıgil’den bahsediyoruz.

Bildiğiniz gibi, işbu Kadıgil, şu anda tıpkı Öztürk Yılmaz gibi CHP’nin milletvekili.

Açık konuşmak gerekirse, ortada büyük bir çelişki var. Öyle ya, Öztürk Yılmaz, CHP’nin ezan düşmanlığını seçim öncesi açık ettiği için tekdir ediliyor, “Uykumdan uyandıran ezan için camiyi basıp imamı mı keseyim?” diyen ahlaksız Sera Kadıgil ise milletvekili koltuğuna oturtularak adeta takdir ediliyor.

Üstüne üstlük, şimdilerde “Ezan okunduğunda dünyanın her tarafında saygı gösterilir. Çünkü bir toplum gelenekleri, görenekleri ve inançlarıyla yaşar. Biz CHP olarak toplumun değerlerine saygı gösteririz” diyerek şov yapan Kemal Kılıçdaroğlu, işbu Kadıgil’i milletvekilliğinin yanında, bir de Parti Meclisi üyeliğiyle ödüllendiriyor.

Tüm bu yaşadıklarımız gösteriyor ki, CHP’nin bugüne kadar “ezan” diye bir hassasiyeti olmamıştır, kuvvetle muhtemel bundan sonra da olmayacaktır.

Hesap meydanda. Bunu “hesap uzmanı Kemal” de “muhasebeci Kenan” da bu millet de gayet iyi biliyor.