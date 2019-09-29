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Kimmiş o “boşboğazlar” sayın Arınç?

29 Eylül 2019 Pazar

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından Manisa’da düzenlenen “Baba Dostlarıyla Vefa” buluşmasında konuşmuş. 

Hem de ne konuşma...

“Vefa”nın yalnızca bir semt adından ibaret olmadığını kanıtlamış(!) adeta.

Aslında, Ahmet Türk ve Canan Kaftancıoğlu’na bile “vefa” gösteren sayın Arınç’ın AK Parti’deki istifalara değindiği konuşması sırasında, müstafi AK Partililer için de aynı “babacan” tavrı takınmasına hiç şaşırmadık desek yeridir.

Zira, Bülent Bey’in fıtratının gereği bu.

Malumlarınız olduğu üzere, çok vefakar bir insan kendisi.

“AK Parti’den ayrılmak isteyenleri bazı boşboğazların yaptığı gibi kötü sıfatlarla anamam” demesi de işte bu vefakarlığının(!) bir tezahürü sanki.

Ama ne yalan söyleyelim, şu “boşboğaz” yakıştırmasını üzerimize alındık biraz.

Çünkü bugüne kadar AK Parti’nin sunduğu bütün nimetlerden istifade eden, ancak iş külfet paylaşımına gelince ceketini alıp giden tiplere fazlasıyla tepki gösterdik bu sütunda. Hatta “boşboğazlık”ta o raddeye vardık ki, cehenneme atsalar, “odunumuz yaş” diyecek kıvama geldik. 

Bu yüzden Bülent Arınç’ın bizim gibi yazar takımını “boşboğazlık”la itham etmesini fazla yadırgamıyor, dolayısıyla üzerinde de durmuyoruz.

Bize göre burada asıl can sıkıcı olan, AK Parti içerisinde “özgül ağırlığı” bulunan(!) Bülent Bey’in boca ettiği ifadelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da töhmet altında bırakıyor olması.

Öyle ya, Bülent Arınç’ın “Kötü sıfatlarla anamam” dediği eşhas, çok uzun süredir Erdoğan tarafından sert bir biçimde eleştirilmiyor mu?

Cumhurbaşkanı, “AK Parti treni”nden inenleri, her fırsatta yerden yere vurmuyor mu?

Mesela, “Benimle ilgili karın sancısı olanlar kafalarını ortaya çıkarmaya başladı” demiyor mu sayın Erdoğan?

Ya da “AK Parti’nin gölgesini kendi gölgesi sananların içi boş çuval gibi devrileceklerini” söylemiyor mu? 

“İstikametini şaşıranlara, rüyalara dalanlara, mühendislik hesaplarıyla konum bulmaya çalışanlar”a verip veriştirmiyor mu?

Boşboğazlıktan hazzetmediğini sürekli dile getiren, lakin önüne gelen her mikrofona uzun uzun demeçler vermekten de geri durmayan sayın Yüksek İstişare Kurulu üyemizin bu sorulara bir cevabı var mı acaba?

Evet, toz kondurmadığınız şahıslarla alakalı Erdoğan’ın bu sözleri sizin için nasıl bir anlam ifade ediyor Bülent Bey?

Söylesenize, “AK Parti’den ayrılmak isteyenleri bazı boşboğazların yaptığı gibi kötü sıfatlarla anamayan” sayın Arınç! 

“Bu davanın yükünü kaldıramayanlar oldu. Bu kutlu çatının altından ayrılanların esamisi okunmamıştır, okunmayacaktır” demek sizin nazarınızda “boşboğazlık” mı?

Veya yeni parti kurma hazırlıkları içerisinde olan Ali Babacan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’na yönelik “Birileri parti kuruyormuş. Bunları hiç kafanıza takmayın. Bu tür ihanetlerin içinde olanlar bedelini ağır öder” açıklaması sizin için bir problem mi teşkil ediyor? 

AK Parti’nin herkesi birbirine düşman eden fitne unsurlarından temizlenmesi gerektiğini belirten Arınç şimdi bize “Fitnecilik yapmayın” diyecek ama, elden gelen bir şey yok.

Bülent Bey mahut konuya bir açıklık getirsin de “fitnecilik” yaftası varsın bize yapışıversin.

 

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YORUM YAZ

  • Ali Faruk TerziAli Faruk Terzi18 dk önce
    Terbiyesiz, Hgk kararı ile Hakaret artık. Kadınlara kötü haber bu. Sıkışınca Karşılarındakine terbiyesiz derlerdi. Boşboğaz bu durumda evleviyetle hakaret. İsim söylerse bir sürü kamu davası ve ceza davası...
  • HarunHarun46 dk önce
    Bulent arinci manisada kimse sevmiyor ne chp lisi ne akp lisi herkese yag cekeyim derken hicmimseye yaranamayan birisi bence akp de durmasi akp ye oy kaybettiriyor
  • bu ne inattır?bu ne inattır?1 sa önce
    Aynı anda hem dostlarla, hem de dostlara tuzak hazırlayanlarla beraber olan bir kişinin kalbinde bir hastalık var demektir. Kalbinde yoksa kafası normal değildir. Tayyib Erdoğan bu tipleri israr ve inatla bünyesinde taşıya taşıya kaybediyor, ve bunu herkes görüyor ama kendi dönüp bakmıyor bile!
  • ne oldune oldu2 sa önce
    boş bardak iltifatı lütuf sanma vardır Reisin bir bildiği deyi susuyoruk kerameti kendinden sanan ......
  • İlhan Avcı İlhan Avcı 3 sa önce
    ZANNETMEYİN Kİ BU MİLLET AHMAK KONUŞULANLARI VE YAZILANLARI BİR BİR TOPLUMSAL HAFIZASINA KAYDEDİYOR. GEÇMİŞTE ÇOK SEVSEDEKONUŞMASI YAZISI VE İCRAATINI DEĞERLENDİREREK AİT OLDUĞU YERE GİDER. BEN İNANIYORUM ŞU ZAMAN BAHIRSAKLARIN TEMİZLENDİĞİ ZAMAN.
  • DermanDerman3 sa önce
    Boyle konusan kisiler encok kadin zihniyetinde birinin yaninda olup onu kazandigini koltuk degnegi gibi,kotuledigi kisinin de yaninda olup bir baskasini kazandigini en iyi kendi gunun birinde kendide ogrendi bu bir munafiklik alameti,ne yilansin 
  • AliAli5 sa önce
    Onun sayesinde kaç itirafçı yada onların tabiriyle iftiracı tam veya kısmi itirafla paçayı kurtardı
  • esatesat5 sa önce
    Temel genelbaşkan olduktan sonra partili bir çok kişinin bir paralelci yakını gibi bir dhkpc li gibidevletine milletine ümmetine nefret diliyle hitap edilmesini yadırgamayan varmı?.
  • İhsanİhsan5 sa önce
    SANDIĞA GİDİP OY VERENLER OY VERDİKLERİNİZİN HAYAT ŞARTLARI MI DÜZELDİ YOKSA SİZİNDE AYNI ORANDA DÜZELDİ. DÜŞÜNÜN tefekkür edin.
  • Avrupalı Avrupalı 6 sa önce
    Bülent Arınç AKP deki birnr lı fetöcüdür hepte öyleydi şu anakadar nasıl akp durmuşta hayret ediyorum onu çoktan akp den atmaları lazımdı, bu da akp nin büyük bir yanlışıdır, onun her zaman karşı tarafa çalıştığını bence sağırlar bile duymuştur ,Bülent arınç baştan beri ya Başbakan olmak yada Cumhurbaşkanı olmak istemiş.
  • SeyfiSeyfi7 sa önce
    Hocam adam doğru söylemiş sn Arınç gerçekten de adabına uygun olmayan şekilde ve nasılsa bu kişilere her söz söylemenin yaptırımı da olmadığı için ve yukarıya da selam çakmak için ne ler söyleniyor ve zaten cumhur başkanı dediyse ihanet gibi şeyler e tamam işte yeterli yazarlar niye arkasından koro gibi saydırıyor ve hayatında bir kez olsun bir başbakanı tek kelime eleştirmeyen yazarlar sonuçta
  • VatandaşVatandaş7 sa önce
    Fikirlerinize kısmen katılmakla birlikte, basın olarak eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme yapmanızın daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Ak partinin Doğrularına doğru deyin, tamam, ki zaten birçok icraatı da böyledir ancak yanlışları da basın olarak eleştirmeniz gerekmez mi? Nasıl oldu da idealine uygun herkesi kucaklayan parti MHP'yi geçtim nerede ise Varan partisi ile aynı noktaya geldi fakat bu partide yıllarca siyaset yapanlar, Refah döneminden beri partide olanlar istifa edecek duruma gelmiş. Sizce biryerlerde bir yanlış yokmu?
  • SOKAĞIN SESİSOKAĞIN SESİ10 sa önce
    EN BÜYÜK BOŞBOĞAZ BÜLENT. HEM NALINA HEM MIHINA VURUYOR! (GÜÇ KİMDEYSE ONDAN TARAFA GEÇİYOR! (15 TEMMUZ DAN ERDOĞAN GÜÇLÜ ÇIKTI.) ERDOĞAN'IN YANINDA GİBİ GÖRÜNÜP ABDULLAH ALİ AHMET...LERİDE PIŞ PIŞLİYOR ! ( "Ali Ahmet Abdullah ı çok sever takdir ederim" diyor! bu ne perhiz bu ne turşu?) ÖNEMSİZ KONULARDA AÇIKLAMA YAPARAK DİKKATLERİ BAŞKA YERE ÇEKMEYE ÇALIŞIR!! ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK BELASI FETÖ HAKKINDA KONUŞMAZ, AÇIKLAMA YAPMAZ! ESKİDEN "FGÜLEN HOCA EFENDİSİNİ ÇOK KONUŞUR İLTİFATLAR" GÖNDERİRDİ! ŞİMDİ HİÇ AĞZINA ALMIYOR! ŞARLATANMIŞ DİYEMEDİ! AMERİKA'NIN AJANI ÇIKTI DİYEMEDİ! " HOCA DİYE PEŞİNE TAKILDIM" HAÇLI NIN PAPAZI ÇIKTI DİYEMEDİ!!! BÜLO TÜRKİYE NİN EN TEHLİKELİ SİYASETÇİSİ! ARKASINDA FETÖ CÜ BÜYÜK İŞ ADAMLARI VAR!!!
  • DARWİNDARWİN14 sa önce
    ONLAR DÜNE KADAR KARDEŞİNİZDİ NE OLDU? ŞİMDİ İHANETÇİ MİFETÖCÜ MÜ OLDULAR YARIN PARTİ KURUP SEÇİMLERDE OY ORANINA GÖRE AK PARTİ İLE İTTİFAK KURSALAR YİNE KARDEŞ Mİ OLACAKLAR.BU KADAR HIZLI DÖNMEYİN YETİŞEMİYORUZ KURANA İNANDIK DEYİPTE SEKÜLER HAYATI YAŞAYANLAR.

Rasim Bolbol

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