Kimmiş o “boşboğazlar” sayın Arınç?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından Manisa’da düzenlenen “Baba Dostlarıyla Vefa” buluşmasında konuşmuş.

Hem de ne konuşma...

“Vefa”nın yalnızca bir semt adından ibaret olmadığını kanıtlamış(!) adeta.

Aslında, Ahmet Türk ve Canan Kaftancıoğlu’na bile “vefa” gösteren sayın Arınç’ın AK Parti’deki istifalara değindiği konuşması sırasında, müstafi AK Partililer için de aynı “babacan” tavrı takınmasına hiç şaşırmadık desek yeridir.

Zira, Bülent Bey’in fıtratının gereği bu.

Malumlarınız olduğu üzere, çok vefakar bir insan kendisi.

“AK Parti’den ayrılmak isteyenleri bazı boşboğazların yaptığı gibi kötü sıfatlarla anamam” demesi de işte bu vefakarlığının(!) bir tezahürü sanki.

Ama ne yalan söyleyelim, şu “boşboğaz” yakıştırmasını üzerimize alındık biraz.

Çünkü bugüne kadar AK Parti’nin sunduğu bütün nimetlerden istifade eden, ancak iş külfet paylaşımına gelince ceketini alıp giden tiplere fazlasıyla tepki gösterdik bu sütunda. Hatta “boşboğazlık”ta o raddeye vardık ki, cehenneme atsalar, “odunumuz yaş” diyecek kıvama geldik.

Bu yüzden Bülent Arınç’ın bizim gibi yazar takımını “boşboğazlık”la itham etmesini fazla yadırgamıyor, dolayısıyla üzerinde de durmuyoruz.

Bize göre burada asıl can sıkıcı olan, AK Parti içerisinde “özgül ağırlığı” bulunan(!) Bülent Bey’in boca ettiği ifadelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da töhmet altında bırakıyor olması.

Öyle ya, Bülent Arınç’ın “Kötü sıfatlarla anamam” dediği eşhas, çok uzun süredir Erdoğan tarafından sert bir biçimde eleştirilmiyor mu?

Cumhurbaşkanı, “AK Parti treni”nden inenleri, her fırsatta yerden yere vurmuyor mu?

Mesela, “Benimle ilgili karın sancısı olanlar kafalarını ortaya çıkarmaya başladı” demiyor mu sayın Erdoğan?

Ya da “AK Parti’nin gölgesini kendi gölgesi sananların içi boş çuval gibi devrileceklerini” söylemiyor mu?

“İstikametini şaşıranlara, rüyalara dalanlara, mühendislik hesaplarıyla konum bulmaya çalışanlar”a verip veriştirmiyor mu?

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Boşboğazlıktan hazzetmediğini sürekli dile getiren, lakin önüne gelen her mikrofona uzun uzun demeçler vermekten de geri durmayan sayın Yüksek İstişare Kurulu üyemizin bu sorulara bir cevabı var mı acaba?

Evet, toz kondurmadığınız şahıslarla alakalı Erdoğan’ın bu sözleri sizin için nasıl bir anlam ifade ediyor Bülent Bey?

Söylesenize, “AK Parti’den ayrılmak isteyenleri bazı boşboğazların yaptığı gibi kötü sıfatlarla anamayan” sayın Arınç!

“Bu davanın yükünü kaldıramayanlar oldu. Bu kutlu çatının altından ayrılanların esamisi okunmamıştır, okunmayacaktır” demek sizin nazarınızda “boşboğazlık” mı?

Veya yeni parti kurma hazırlıkları içerisinde olan Ali Babacan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’na yönelik “Birileri parti kuruyormuş. Bunları hiç kafanıza takmayın. Bu tür ihanetlerin içinde olanlar bedelini ağır öder” açıklaması sizin için bir problem mi teşkil ediyor?

AK Parti’nin herkesi birbirine düşman eden fitne unsurlarından temizlenmesi gerektiğini belirten Arınç şimdi bize “Fitnecilik yapmayın” diyecek ama, elden gelen bir şey yok.

Bülent Bey mahut konuya bir açıklık getirsin de “fitnecilik” yaftası varsın bize yapışıversin.