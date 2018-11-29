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Erbakan Hoca hayatta olsa kimi falakaya yatırırdı?

29 Kasım 2018 Perşembe

Temel Karamollaoğlu, rahmetli Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın kurduğu yeni partiyle ilgili, niçin “Eğer Erbakan Hoca sağ olsaydı, herhalde bunları falakaya yatırırdı” dedi, hâlâ anlayabilmiş değiliz.

Aslında bu lafın (şakayla karışık da söylenmiş olsa), bir bilinçaltını dışa vurduğunu düşünmüyor değiliz. Öyle ya, sanki Karamollaoğlu, zımnen “Erbakan’ın tek siyasi mirasçısı biziz. Onun zihniyetini ancak ve ancak biz temsil edebiliriz” demeye getiriyor.

Peki hakikaten böyle mi? Karamollaoğlu’nun genel başkanlığını yaptığı Saadet Partisi, gerçekten Erbakan Hoca’nın izinde mi?

Doğrusunu söylemek gerekirse, bunu iddia etmek bir hayli zor. 

Zor, zira bugünkü Saadet Partisi, Erbakan’ı alaşağı eden 28 Şubatçı alçaklara “Erbakan Ödülü” verecek kadar aslından kopmuştur. 

Zor, çünkü bugünkü Saadet Partisi, 15 Temmuz gecesi “Türkiye’nin salası okunuyor” diyen zıpçıktıları taltif ederek “Erbakan’ın davasının salasının okunması” anlamına gelebilecek girişimlere imza atmıştır.

Evet, bugünkü Saadet Partisi yönetimi, Hoca’nın “göz teması” bile kurmayacağı ne idüğü belirsiz tiplerle “dirsek teması”na geçilmesinde bir sakınca görmemiştir. 

Ezcümle, asıl, şimdilerde “Eğer Erbakan sağ olsaydı, herhalde bunları falakaya yatırırdı” diyenler, Erbakan’ın yolundan sapmışlardır. 

Hem de öyle sapmışlardır ki, tıpkı “Başörtüsü füruattır” herzesini yumurtlayan FETÖ elebaşı gibi, “Başörtüsü İslam’ın kendisi değildir” diyebilmişlerdir.

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Hatırlayın ya hu, bunlar, sırf birilerine şirin görünmek için, terörle bir alakasının olmadığını iddia ettikleri Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması hususunda adeta seferberlik ilan etmemişler miydi?

Herkese mavi boncuk dağıtıp “yalakalık” yapalım derken “falakalık” duruma düşmemişler miydi? 

Anımsayın, bugün Erbakan’ın vârisi olduğunu ileri sürenler, Türkiye’nin terör örgütü PYD ile temasa geçip diyalog kurmasının şart olduğunu söyleyebilecek kadar ileri gitmemişler miydi? 

Diyeceğimiz o ki, SP’nin bugünkü yönetimi, “Kürdistan” kelimesine “Temel’de bir itirazlarının olmadığını” dillendirerek, Erbakan’ın o meşhur “Hadi oradan! Hadi oradan” çıkışını fazlasıyla hak etmiştir.

Şimdi siz söyleyin Allah aşkına: Eğer Erbakan sağ olsaydı, bunları ne  yapardı? Falakaya mı yatırırdı, salamuraya mı, yoksa çamaşır suyuna mı?

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AK PARTİLİLER 

HÜDA PAR KARARINA

NİÇİN SESSİZ?

Yargıtay’ın, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcılarından Sait Şahin, M. Bahattin Temel ve HÜDA PAR’ın 26. dönem milletvekili adaylarından Fikret Gültekin’in 6’şar yıl 3’er aylık hapis cezalarını onaması tek kelimeyle skandaldır.

Öyle gözüküyor ki, bu karar, zaten bir hayli örselenen adalete güven duygusunu da derinden yaralayacaktır. Zira mezkur kararın hiçbir hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Çünkü, söz konusu dava, FETÖ komplosu sonucu açılmış bir davadır. Mahut davanın emniyetçisinden hakim-savcısına kadar neredeyse tamamının ismi FETÖ yargılamalarında geçmektedir. Üstelik bu kumpasçıların kimisi tutuklanmış, kimisi de meslekten ihraç edilmiştir. 

İşte Yargıtay, hâkim-savcı cübbesi giyen, polis üniformasını sırtına geçiren “FETÖ militanları”nın türlü kumpaslarla ürettiği dosyayı dikkate alarak HÜDA-PAR’lılara terörist damgası vurmuştur.

İşin daha da vahim tarafı, Yargıtay’ın bu kararına iktidar partisi cephesinden hiçbir itiraz gelmemesidir. 

Rektörlerin, ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilebilecek sözlerine bile (öteki mahalleye şirin görünmek için olsa gerek) anında karşı çıkan kimi AK Partililer, HÜDA PAR’lıların mahkumiyeti karşısında adeta dut yemiş bülbüle dönmüşlerdir. Yargıdan kendi aleyhlerine bir karar çıktığında nasırlarına basılmışçasına hemen ayağa fırlayanlar, şimdilerde lâl-ü ebkem kesilmişlerdir.

Ne diyelim, biz unutsak, arşiv bugünleri unutmaz... 

Yargıtay’ın bu skandal kararının yanında, AK Partililerin “zulme rıza göstermek” olarak nitelendirilebilecek ölüm sessizliğini de bir kenara not ediyoruz. 

 

YORUM YAZ

  • samisami16 dk önce
    ....Bu millet sizinde nasıl bir gazetecilik anlayışı ile haber yaptığınızı çok iyi biliyor.....
  • ihsanihsan21 dk önce
    temel erbakana ve milli görüşe ihanet içinde
  • yılmaz karayılmaz kara26 dk önce
    ... erbakan 28 şubattan sonrabu şahısla röportaj yapmışmıdır yapmamışmıdır. bununcevabını verin. ...
  • Erkan SARIErkan SARI28 dk önce
    Babasi hayattaydi 2007-2010 Ergenekon balyoz operasyonlarinda.Asla Akp ye destek vermedi. Gidip 28 şubat davasinda davaci olmadi. Açikca soyledi bu bir ABD kumpasidir diye. Erbakan hayatinin en sert muhalefetini AKP ye karsi yapmistir.r.Saadette hocanin izinden gidiyor tamda. Buyrun youtube yazin Erbakan AKP diye. Bakalim Erbakan neler demis. Erbakan hayattayken demis diyecegini , daha hala hayatta olsaydi demeye gerek yok.
  • resim resim 30 dk önce
    resmimizde ugur dundar var...
  • şenay doğanşenay doğan32 dk önce
    ben bir türk milliyetçisiydim hiç ırkçı olmadım ama türklerin hükümranlığı için çalışırdım ırak savaşında iliklerime zerrelerime varıncaya kadar türklükten utandım ve onu ebediyyen allah yoluna kurban ettim allahın rahmet hazineleri açıldı gördüm ki allahın habibullahın kitabullahın hükümranlığından daha nezih ve güzel bir cennet yok rüyamda bana cennet ehlinin reisi olduğum söylendi onu da allah yoluna kurban ettim ama yunus gibi değil ben cenneti aşırı derecede seviyorum çok şerefli bir kuldur ona dua da ediyorum ama allahın rasulünün ve kitabullahın güzelliği gözlerimi kamaştırdı çok merak ediyorum acaba kürtler apoya barzaniye talabiniye vsye bakıp da kürtlüklerinden ne zaman utanacaklar allaha emanet olun
  • samisami34 dk önce
    ... Bu millet kimin ne yaptığını çok iyi biliyor...
  • NurullahNurullah36 dk önce
    YPG'nin yöneticisi terörist Salih Müslim'i kırmızı halı üzerinde devlet töreni ile karşılayan kimdi?
  • hsnhsn39 dk önce
    temel efendi bunamış artık sağını sol solunu sağ görüyor gavuru dost müslimanı düşman görüyor sanki
  • brhmbrhm42 dk önce
    Peki bu yargıtaydakiler hala fetöcü ise. Son zamanlarda danıştayın, yargıtayın kararlarına bakınca ya fetöcü ya da hdpkkchp li olduklarını düşünmemek elde mi?
  • ferhatferhat48 dk önce
    Hür dava Partisi sadece ümmet bilinci ile hareket eden inancli kürt kardeslerimize karsi alinan bir karar degil. Inkilapci, batici ve Sapkin ideolojilerin yönettigi Devlet sisteminin kontrollü bir sekilde almis oldugu karar olarak yorumlanmali. Bu siyonizme ve liberalizme hizmet eden ideoloji sadece Kürt kardeslerimizi degil tüm islam ümmetini sindirmeye calismakta. Birbirimize SMSIKI kenetlenip cografyamizden bu sapkin ideoloji tamamen silmemiz gerek, aksi takdirde bu ahlaksiz ve ALLAH siz kesim zulmü bitmeyecek. Cumhurbaskaninin sonsuz yetkisi bulunmakta,neden bu tür sapkin ve hastalikli ideolojilere sahip cikan yargitay mensuplarini görevden alip bu makmalara bütün halkin adaletini ve hakkini savunan birisini atamiyor??? bu da bir muamma??
  • Rıdvan kurtuluşRıdvan kurtuluş59 dk önce
    Erbakanın oğlu ile ve sözü ile Temel Karamollaoğlu'nun yaptıkları arasında ne gibi bir bağ var? Anlaşılan hükümeti eleştirmiş. Erbakanın oğlu Hdp yi mi desteklemiş ? Erbakanın oğlu selota özgürlük mü istemiş.. Sağ gösterip sol vurmak derler sizin yaptığınızı gerçekten ayıp ediyorsunuz .
  • Adem EvliyaAdem Evliya59 dk önce
    Emin olun ...
  • Salih YILDIRIMSalih YILDIRIM1 sa önce
    Siz Temel için böyle yazıyorsunuz ama ...
  • AyoneyAyoney1 sa önce
    Bakıyorumda fırsatları kaçırmıyorsunuz...
  • SurmeneliSurmeneli1 sa önce
    Yazık oldu ...
  • ali uysalali uysal1 sa önce
    Senin yapacağın en güzel iş bence ...
  • MuzafferMuzaffer1 sa önce
    Akityazarları... maşallah!
  • Oku mayınOku mayın1 sa önce
    Bırakın ölüleri sağlığında babasına kuş olanlar ölünce babam sağ olsaydı diye timsah gözyaşı döker. MUSTAFA KEMAL YAŞASAYDI, ERBAKAN YAŞASAYDI SU OLURDU BU OLURDU BUNLARİN HEPSİ YALAN DOLAN KAİNAT NE BİR KUL İÇİN YARATILDI NEDE BİR KULA MUHTAC HER ZAMAN YAŞAYANLARA GÖRE NİZAM OLUŞUR KUR'AN'A BAĞLI OLANIN AHİRETİ KAZANMA , OLMAYANIN DAKAFİRİN MÜŞRİK İN MÜNAFIĞIN FASİGİN CENNETİ
  • GalipGalip1 sa önce
    Erbakan ... zaman onu haklı çıkardı
  • MuhalMuhal2 sa önce
    Eski Hal Muhal Yayeni Hal Ya İzmihlalErbakan Merve Kavakçı nın başörtüsüne mecliste saldıran Ecevit ile meşhur koalisyonu kuran kişi değil mi?Ne Saddet ne Fatih ne de Molla.Sadece ve sadece Ak Parti. Alllah CC istikameten ayırmasın
  • ayhanayhan2 sa önce
    evvelen; bu ak parti milletvekilleri ne işe yarar chp liler teroriste bile yardıma koşarken ...bunlar ne iş yapar? saniyen; boş verin karamollayı...sıvas olaylarında kendini linç eden bu halk partili adamlara ve onların medya uzantılarına yalakalık yapmaya devam etsin yerini bulmuştur, o ve peşinden koşanlar.
  • Murat dalgalıMurat dalgalı2 sa önce
    kuranın hükümüyle yaşamayan İslâm toplumu ve sözde Müslümanım deyip deccala hizmet eden her münafık kayıp etmeye mahkumdur ne yaziki herkes ölümü tadacak öbür tarafa ne götürecek o önemli
  • Yunus 16 Yunus 16 2 sa önce
    Recep Tayyip Erdoğan ın, bir çok BAKAN, BAŞKAN YÖNETİCİYİ tanıyamadığı gibi (KOLAY DEĞİL) RAHMETLİ ERBAKAN DA TEMEL, ABDÜLLATİF ŞENER... gibileri tanıyamadı. DEVLETİ YÖNETEN LİDERİN ETRAFI KUŞATILIR.OĞUL FATİH E GELİNCE, DEVLET İ YÖNETMEK ÇOCUK OYUNCAĞI DEĞİL, HANGİ BİLGİ BİRİKİM TECRÜBE İLE BU İŞE SOYUNDU? KİMLERİN GAZINA GELDİ? SAĞ TARAFTA PARTİ KURDU DİYE KİMLER TEBRİK ETTİ? (SOLDA PARTİ KURULSA BENDE KUTLARIM) MİLLİ MUHAFAZAKAR OYLARI BÖL PARÇALA. ÖNCE GİTSİN BİR BELEDİYE YÖNETSİN. BIRAKIN BU İŞLERİ AL TEMEL İ VUR FATİH E, AL FATİH İ VUR DESTİCİ YE NE FARKLARI VAR? SIKIŞINCA SEÇİLEMEYECEĞİNİ ANLAYINCA YANAŞMA PARTİLERİ
  • Mardinli hocaMardinli hoca2 sa önce
    Sayın rasim bey dilinize yüreğinize sağlık.Yorumun iki konuludur birinci konu sp hakindadir sp gerçekten yolunu şaşırmış bir vaziyettedir Allah ıslah etsin geleceği yoktur.İkinci konu ise hur dava partisi yetkililerin hakkindeki cezalarionanmasi ve akparti bu konuda sessizligidir mazlum kim olursa mazlumdur hur dava partisi mazlumdur müslüman oldukları için ceza yi ed î ler hiç suçları müslümanlıktan başka hani akparti mazlumların hamisidir bu konuda bir laf söylemediler
  • YazıklarYazıklar3 sa önce
    Yazıklar olsun kafire şirin ve duyarlıfakat mümine kaba ve umursamaz davranan lara.
  • ülkede kurtarıcı bolluğuülkede kurtarıcı bolluğu8 sa önce
    Falaka Osmanlı yöntemi, şimdi Çin usulü var; iki ayağı birbirine dolayıp ayak dabannarını gaya duzuna beleyon; veriyon geçinin ağzına, sonra; yalat babam yalat; yalat babam yalat pislik herifi! (o keçiyi kesip yemeyin, murdardır artık)

Rasim Bolbol

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