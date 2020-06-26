Türk halkı 21 günde unutur mu İsmail’i?

“Türk halkı sadece 21 gün hatırlar” diyor bir gazeteci..

Bunu söyleyen öyle sıradan biri de değil, tecrübeli bir arkadaş..

Adı bende saklı..

Neyse, o arkadaşı bırakıp, “21 gün” meselesine odaklanalım.

Bu çirkin analizi ilke edinen biri, istediği kötülüğü yapıp, 21 gün sonra hiçbir şey yokmuş gibi davranabilir mi?

Mesela o kişinin karısına işkence yaptığı ortaya çıksa, 21 gün sonra her şey unutulur mu?

Bir bakana iftira atsa, ahlaksızlık 21 günde ortadan kaybolur mu?

Bir örnekle devam edelim..

Kim olsun örneğimiz?

İsmail Küçükkaya olsun.

Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül Sayan Kaya’ya yönelik çirkin bir iftirası vardı.

Unutuldu mu?

Benim hâlâ hafızamda..

Eski eşi Eda Demirci’ye yönelik darp hadisesi vardı birde.

21 gün sonra unutuldu mu?

Ne unutulması, aksine her gün olayın yeni bir boyutu ortaya çıkıyor.

Eda Demirci, yaşadıklarını bir sosyal paylaşım sitesinde anlatmış.

İsmail ilk saldırısında; kafasından, çenesinden tutulup sürüklenmiş.

İkincisinde kollarında günlerce geçmeyen tırnak izleri ve morluklar kalmış.

“Şu konumum olmasa senin ağzını yüzünü patlatırdım dedi ve nitekim üçüncüsünde de gözüme yumruk attı. Mersin’e gittik bir konser vardı, gezdik ettik belediye başkanıyla yemek falan. Araçta gelirken bir şeyler yaşandı bir kadınla ilgili, telefonda bir şeyler yapıyordu ve o kadınla ilgili daha önce bir tartışma geçmişti. Orada yine aşağılayıcı şeyler söyledi, sus dedi araçta. Resepsiyonda yukarı çıktık ıslık çalarak banyoya girdi, sesler yükselince şeyden çıktı ve tam şuraya bir yumruk. Ben kola şişeleri tutuyorum, resepsiyondan buz istemeye utanıyorum” diyor Eda..

Aldatma, darp, hakaret ve daha bir sürü şey anlatıyor..

Peki bütün bunlar olurken kadın dernekleri nerede?

Ses çıkarmışlar mı?

Katledilen her kadın için hükümeti suçlayan, ulvi değerlerimizin tamamına dil uzatacak kadar pespayeleşen morçeteler nerede?

Cinayetleri fırsat olarak gören..

Kanal kanal gezen isimler ne diyor bu işe?

Eda Hanım da merak etmiş bu durumu ve İsmail Küçükkaya’nın FOX’daki programında sürekli boy gösteren Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü’yü aramış.

“Emine Karabulut cinayeti işlenmiş, İsmail paylaşımda bulunuyor, ‘bu konuyu Canan Güllü ile değerlendireceğiz’ diyor, demek ki Canan Hanım bilmiyor durumu dedim. Ben de Canan Güllü’yü aradım. Canan Hanım bakın Emine Karabulut cinayeti var ama sizin yayına çıktığınız adam… sizi izlerken ölüp ölüp diriliyorum. Ben de birçok şey yaşıyorum, size anlatmak istiyorum, yanınıza da gelebilirim isterseniz dedim.

‘Bilmem ne hattı var, orayı da arayabilirsiniz şimdi canlı yayına katılacağım’ dedi ve 5 dakikada kapattı.

2 kere daha aradım yine açmadı.

2–3 gün önce bir sürü mesaj attım, yine dönmedi”..

“Canan Güllü hiçbir şey yapmamış mı yani?”

Yapmış tabii..

Soluğu FOX’ta almış.

Kadın cinayetlerini, aile içi şiddeti anlatıp, lanet üstüne lanet yağdırmış..

Hem de İsmail’le birlikte.

“İsmail eşini darp ettin mi? Bu kız beni aradı gözyaşları içinde. Kadının beyanı esastır, ben böyle bir yerde bir dakika bile kalamam” dememiş.

Görün işte dürüstlüklerini, samimiyetlerini..

Eda Demirci kadın değil mi?

Şiddete bulaşan isim kendilerinden olunca gıkları çıkmaz..

Her şey ortada işte..

Çalsanıza Eda Demirci’nin kapısını..

Allah korusun, İsmail; Akit TV, Beyaz TV, A Haber, 24 TV, Kanal 7 ya da Ülke TV’de program yapıyor olsaydı ne olurdu?

Eda’yı yalnız bırakan morarmış zihniyet, ağzından salyalar saçarak taarruza geçerdi.

Her gün ayrı bir tv yayına davet edilir, evinin önünde mumlar yakılır, dayanışma yürüyüşleri yapılır, hatta AB heyetleri Samsun’a çıkarma yapardı acıyı istismar etmek için.

İsmail ise ya istifa eder ya da kovulurdu.

Biz 21 gün sonra da 21 yıl sonra da unutmayacağız bu korkunç şiddeti ve ikiyüzlüleri.

Ama onlar her şey unutulmuş gibi yapıp, birbirilerini yıkayıp yağlamaya devam edecekler.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül ve KADEM destek olmalı Eda Demirci’ye..

Selâmetle..