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Gündem Kılıçdaroğlu’ndan YP’ye gönderme! ‘Çalanları kapının önüne koydum’
Gündem

Kılıçdaroğlu’ndan YP’ye gönderme! ‘Çalanları kapının önüne koydum’

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

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CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Kasım’da yaptığı konuşmadan bir bölümü paylaşarak yolsuzlukla mücadeleye ilişkin sözlerini yeniden gündeme taşıdı. Kılıçdaroğlu’nun “Yolsuzluk yapanları kapının önüne koydum” ifadelerini öne çıkarması, Özgür Özel ve Yeni Parti’ye yönelik bir gönderme olarak yorumlandı.

Paylaştığı konuşmada CHP’yi dürüstlük, ahlak ve erdemin simgesi olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, partinin yetim hakkına el uzatanlara karşı olduğunu söyledi. CHP’nin devlet kuran bir parti olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, yolsuzluk yapanların partide yer alamayacağını ifade etti.

“BU PARTİYİ KİRLETMEYE KİMSENİN HAKKI YOK”

Konuşmasında, “Yolsuzluk yapanları kapının önüne koydum. Bu partiyi kirletmeye kimsenin hakkı yoktur” diyen Kılıçdaroğlu, bireysel çıkar peşinde koşanların CHP’li olamayacağını vurguladı. Eski genel başkanın bu sözleri yeniden paylaşması, muhalefet cephesindeki siyasi tartışmaları tekrar gündeme getirdi.

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Yorumlar

Ahmet Kar

Çalanları kapıya koydun tamamda,diğer çalanların kapısında bekçi oldun ona ne diyeceğiz.

Hakan Sönmez

Hani ingilizlerden para falan getirecektin? Kumarcıların, kara paralarını getiriyordun? Sen çok temiz misin yani?
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