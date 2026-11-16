  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pakistan’daki EİT toplantısında aile fotoğrafına girdi! KKTC uluslararası arenadaki yerini alıyor Terör saldırısı kamerada! Bomba yüklü araç böyle patlatıldı Şaibeli isimler A takımına da girecek mi? YP’de MYK üyeleri cumartesi belli olacak Bilal Erdoğan’ın ziyaretinin yankıları sürüyor… Lübnan’da Türkiye rüzgârı İsrail’de panik havası! Rüşvet ve yolsuzlukla anılanların tümü YP’ye geçti… Peki Mansur Yavaş neden Yeni Parti’ye geçmiyor? 55 ülkenin parlamenteri Antalya'da buluştu: Bakan Kurum'dan iklim için uygulama çağrısı Ahmet Hakan Hacı Yakışıklı’ya akıl verdi! Nişantaşı'na taşınıp Demirtaş'a saz da çaldırsın mı? Denizolgun, ihraç edilen başkana, ByLock’çu doktora işaret etti! Adli Tıp’ta hala kripto FETÖ’cüler var! Utanmaz, tanıklara ulaşıyor delil karartıyor… Sarıgül kaçmadan dokunulmazlığı kalkmalı Türkiye öncülüğünde dünyaya çağrı! COP31’deki kararlarda öncelik halk sağlığı olmalı
Yerel Kıraathaneye kumar baskını! Masadaki para ve notlar ele verdi…
Yerel

Kıraathaneye kumar baskını! Masadaki para ve notlar ele verdi…

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kıraathaneye kumar baskını! Masadaki para ve notlar ele verdi…

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde bir kıraathaneye düzenlenen operasyonda kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı. İşletmede 21 bin 850 TL kumar parası, ayrıca 31 bin 180 TL ve 100 euro ele geçirilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Kasım günü saat 21.45’te Bozyokuş Mahallesi’ndeki bir kıraathaneye operasyon düzenledi. Para karşılığı konken oynadığı belirlenen 4 kişi suçüstü yakalandı.

PARA VE OYUN NOTLARINA EL KONULDU

İşletmede yapılan aramada 21 bin 850 TL kumar parası ile şüphelilere ait 31 bin 180 TL ve 100 euro bulundu. Ayrıca iskambil kâğıtları, oyun çeteleleri ve ajandaya el konuldu.

Kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye toplam 46 bin 416 TL idari para cezası kesildi. İşletmede kumar oynanması için yer ve imkân sağladığı tespit edilen H.A., H.İ.Ö. ve C.B. hakkında adli işlem başlatıldı. Kıraathanede sigara içilmesi nedeniyle de ayrıca idari işlem uygulandı.

Bir dönem Sergen Yalçın da rol almıştı! Darısı Türkiye’nin başına: Ünlü isimlere kumar reklamı yasağı
Bir dönem Sergen Yalçın da rol almıştı! Darısı Türkiye’nin başına: Ünlü isimlere kumar reklamı yasağı

Gündem

Bir dönem Sergen Yalçın da rol almıştı! Darısı Türkiye’nin başına: Ünlü isimlere kumar reklamı yasağı

Emniyet güçleri nefes aldırmıyor! Kumar operasyonlarında binlerce tutuklama
Emniyet güçleri nefes aldırmıyor! Kumar operasyonlarında binlerce tutuklama

Gündem

Emniyet güçleri nefes aldırmıyor! Kumar operasyonlarında binlerce tutuklama

Devasa projenin inşaatını da İsrail şirketi yapıyor! Aliyev’in damadı vergi desteğiyle kumarhane imparatorluğu kuruyor!
Devasa projenin inşaatını da İsrail şirketi yapıyor! Aliyev’in damadı vergi desteğiyle kumarhane imparatorluğu kuruyor!

Gündem

Devasa projenin inşaatını da İsrail şirketi yapıyor! Aliyev’in damadı vergi desteğiyle kumarhane imparatorluğu kuruyor!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23