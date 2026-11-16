Kıraathaneye kumar baskını! Masadaki para ve notlar ele verdi…

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Kasım günü saat 21.45’te Bozyokuş Mahallesi’ndeki bir kıraathaneye operasyon düzenledi. Para karşılığı konken oynadığı belirlenen 4 kişi suçüstü yakalandı.

PARA VE OYUN NOTLARINA EL KONULDU

İşletmede yapılan aramada 21 bin 850 TL kumar parası ile şüphelilere ait 31 bin 180 TL ve 100 euro bulundu. Ayrıca iskambil kâğıtları, oyun çeteleleri ve ajandaya el konuldu.

Kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye toplam 46 bin 416 TL idari para cezası kesildi. İşletmede kumar oynanması için yer ve imkân sağladığı tespit edilen H.A., H.İ.Ö. ve C.B. hakkında adli işlem başlatıldı. Kıraathanede sigara içilmesi nedeniyle de ayrıca idari işlem uygulandı.