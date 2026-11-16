Kıraathaneye kumar baskını! Masadaki para ve notlar ele verdi…
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde bir kıraathaneye düzenlenen operasyonda kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı. İşletmede 21 bin 850 TL kumar parası, ayrıca 31 bin 180 TL ve 100 euro ele geçirilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Kasım günü saat 21.45’te Bozyokuş Mahallesi’ndeki bir kıraathaneye operasyon düzenledi. Para karşılığı konken oynadığı belirlenen 4 kişi suçüstü yakalandı.
PARA VE OYUN NOTLARINA EL KONULDU
İşletmede yapılan aramada 21 bin 850 TL kumar parası ile şüphelilere ait 31 bin 180 TL ve 100 euro bulundu. Ayrıca iskambil kâğıtları, oyun çeteleleri ve ajandaya el konuldu.
Kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye toplam 46 bin 416 TL idari para cezası kesildi. İşletmede kumar oynanması için yer ve imkân sağladığı tespit edilen H.A., H.İ.Ö. ve C.B. hakkında adli işlem başlatıldı. Kıraathanede sigara içilmesi nedeniyle de ayrıca idari işlem uygulandı.
Gündem
Bir dönem Sergen Yalçın da rol almıştı! Darısı Türkiye’nin başına: Ünlü isimlere kumar reklamı yasağı
Gündem
Devasa projenin inşaatını da İsrail şirketi yapıyor! Aliyev’in damadı vergi desteğiyle kumarhane imparatorluğu kuruyor!