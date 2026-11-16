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Gündem Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada yeni gelişme! Tutuklama talebi geldi
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Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada yeni gelişme! Tutuklama talebi geldi

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada yeni gelişme! Tutuklama talebi geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Mustafa Sarıgül ve ailesi hakkında yürüttüğü kara para aklama soruşturmasında, 13 Kasım'da gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden yakalanan 15'i bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u için tutuklama, 6'sı için adli kontrol istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Mustafa Sarıgül ve ailesi hakkında yürüttüğü kara para aklama soruşturmasında, 13 Kasım'da gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden yakalanan 15'i bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u için tutuklama, 6'sı için adli kontrol istendi.

Mustafa Sarıgül ve ailesiyle ilgili kara para aklama iddiası kapsamında başlatılan soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 13 Kasım'da 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 15'i yakalanarak gözaltına alınırken 2 kişinin yurt dışında, 2 kişinin ise yurt içinde firari olduğu öğrenilmişti.

9 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 9'u hakkında tutuklama, 6'sı hakkında ise adli kontrol uygulanması talep edildi. Savcılığın taleplerinin ardından 15 şüpheli, karar verilmek üzere hakimliğe sevk edildi.

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