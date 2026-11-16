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Gündem Ömer Çelik'ten fon mesajı: Bu mesele asla faili meçhul kalmayacak
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Ömer Çelik'ten fon mesajı: Bu mesele asla faili meçhul kalmayacak

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Ömer Çelik'ten fon mesajı: Bu mesele asla faili meçhul kalmayacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek gündemdeki sıcak başlıklara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Çelik, fon soruşturmasıyla ilgili, "Bu yapılar hukuk önünde hesap verecek. Suçluların cezalandırılması için irademiz tamdır. İhmali, kusuru ve kastı olanlar muhakkak surette hesap vereceklerdir. Bu mesele hiçbir şekilde faili meçhul kalmayacaktır." dedi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik; fon soruşturmasından sermaye piyasalarındaki önlemlere, "Terörsüz Türkiye" sürecinden İsrail'in bölgedeki saldırganlığına kadar pek çok kritik konuda mesajlar verdi.

İşte Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin önderliğinde, himayelerinde gerçekleşen sıfır atık projesi artık bir Birleşmiş Milletler projesidir

Cumhurbaşkanımız zeytin ağacı dikerken İsrail askerleri Filistinli kardeşlerimizin zeytinlerini yok ediyor, köklerinden söküyorlardı. Bu barbarlığa sembolik bir cevap verilmiş oldu.

Fonlarla ilgili tasfiye süreçleri, Fon Koordinasyon Kurulu'nun aldığı kararlar çerçevesinde devam ediyor. Sermaye piyasalarını korumaya dönük olarak; sermaye piyasalarının belli bir kesiminde çıkan bu sıkıntının karantinaya alınmasının ardından, sermaye piyasalarının genelini korumaya yönelik güçlü adımlar atılmasını öngören eylem planı da bir yandan çalışmaya devam ediyor.

Bu fonlarla ilgili tasfiye süreçleri bu fon koordinasyon kurulunun aldığı kararlar çerçevesinde devam ediyor.

Türkiye'nin sermaye piyasalarına saldıran bu şahısların ortaya çıkarılması, soruşturulması, yargılanması yönünde adımlar atılmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Devlet Denetleme Kurumu devreye girdi

Terörsüz Türkiye yaklaşım açısından yol haritası ortaya çıkmıştır. Yol haritası çerçeve yasadır. Mecliste kabul edilen 467 milletvekilinin evet dediği yasa aslında çok net.

Teyit, tespit mekanizmaları terör örgütünün silah bıraktığını teyit ettiğinde MGK'da bunu onayladığında yasada 467'lik bir kabulle ortaya çıkan iradeyle yüce Meclis'in iradesiyle ortaya koyulan ilkeler hayata geçecektir.

Siyonist saldırganlık terörsüz bölge sürecinden İran'daki PJAK'ı uzaklaştırmaya çalışmaktadır. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge yaklaşımının orayı kapsamadığı gibisinden bir propaganda faaliyeti yürütülmektedir

Ayrıntılar geliyor.. 

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